Selena Gómez cierra la boca de los haters que la criticaron por su baile sexy junto a Edgar Ramírez

La actriz y cantante Selena Gomez lució increíble cuando asistió al concierto Short n' Sweet Tour de Sabrina Carpenter en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York con amigos.

La cantante subió un video a sus historias de Instagram en el que etiquetó a su novio, el productor discográfico Benny Blanco. La estrella de Only Murders In The Building se aseguró de que todas las miradas estuvieran puestas en ella mientras cantaba y bailaba en una suite VIP.

Simplemente etiquetó '@itsbennyblanco' en el título, lo que provocó que su novio respondiera citando la canción de Selena Hands To My Self, "no puedo mantener mis manos quietas".

El problema llegó cuando un segundo vídeo empezó a circular por redes sociales en el que se la ve bailando en la misma suite VIP junto al actor Edgar Ramírez, su compañero de reparto en la película Emilia Pérez que llegará a Netflix en noviembre.

En este vídeo se ve a Selena bailando sensualmente junto a Edgar que tiene sus brazos alrededor de la actriz. Las imágenes que circulaban por redes han sido sacadas fuera de contexto y han desatado la locura con gente preguntándose si lo había dejado con Benny Blanco, si le había puesto los cuernos con Edgar Ramírez y demás teorías absurdas falsas.

Nada más lejos de la realidad, la relación entre Selena y Benny sigue viento en popa y ha sido la propia actriz la que ha tenido que acallar los rumores con una historia en la que sentenciaba con ironía: "OMG como se me ocurre bailar con un amigo".