Selena Gomez confirma que está saliendo con Benny Blanco: ¿Quién es este exitoso productor?

Selena Gomez confirmó su relación con el productor musical Benny Blanco. La cantante y actriz, de 31 años, abrazó a Benny, de 35, en una instantánea que publicó en sus historias de Instagram el jueves 7 de diciembre. Selena tenía la cabeza apoyada en su hombro en la instantánea, con el rostro de Benny cortado en la imagen.

La instantánea se produce después de que Selena le diera like y comentara "facts (hechos)" en este post de Instagram de Popfactions, que enseñaba como la cantante estaba siguiendo a Benny en Instagram y que "aparentemente confirma que ella está en una relación".

Después de que ella compartiera la foto acurrucada con Benny y confirmara la relación, algunos fanáticos de Selena la criticaron, debido a sus ataques anteriores hacia ella.

Selena Gomez también reveló que han estado saliendo durante seis meses y que él la trata mejor que a nadie. Selena y Benny ya se siguen en Instagram; La madre de Selena, Mandy Teefey, también lo sigue.

Hace un mes, Selena comentó en la publicación de Benny en Instagram sobre su nuevo libro de cocina Open Wide. Ella simplemente escribió 'Finalmente' agregando emojis de manos arriba, según Popfactions.

También publicó una historia de Instagram de Benny que compartió recientemente. En las historias, sostiene una nota escrita a mano que dice que es de su novia, mientras la sostiene en el aire bloqueando ligeramente a una mujer que duerme frente a él, que aparentemente se parece a Selena.

La nota escrita a mano decía: "Estoy tan hinchada, por favor no me aprietes ni me sujetes de la cintura esta noche o haré un pedo a través de las sábanas". Te amo', con una imagen dibujada en ella de una cara sonriente, un corazón y un aire liberado.

Subtituló la imagen de la carta y de la mujer que parece ser una Selena dormida con: "Mi novia me dejó esta advertencia en mi almohada".

En julio, Benny asistió a la fiesta de cumpleaños número 31 de Selena, con su brazo alrededor de su cintura de manera seductora, mientras él estaba detrás de ella.

Selena ya había insinuado durante el rodaje de su especial navideño Selena + Chef que estaba enamorada de alguien, pero no dio pistas sobre quién.

Además Selena y Benny, que tenían mucho gente en común, trabajaron juntos anteriormente en tres canciones incluida la canción de 2021 I can't Get Enough.

Selena estuvo previamente vinculada con Zayn Malik y Andrew Taggart de The Chainsmokers. Según los informes, estaba saliendo con Andrew en enero de 2023 y con Zayn en marzo de 2023. También estuvo vinculada en el pasado con Taylor Lautner, Zedd, Charlie Puth, Samuel Krost y Niall Horan.

Selena salió intermitentemente con Justin Bieber desde 2009 hasta principios de 2018, The Weeknd en 2017 y Nick Jonas brevemente en 2008.

¿Quién es Benny Blanco?

Benjamin Joseph Levin más conocido como Benny Blanco, es un músico, cantautor y productor musical estadounidense de 35 años.

Recibió el premio Hal David Starlight 2013 del Salón de la Fama de los Compositores. También ganó el premio BMI al compositor del año cinco veces no consecutivas y ganó el premio al productor del año iHeartRadio en 2017.

Levin fue asesorado inicialmente por el compositor y productor Dr. Luke, quien contrató a Levin para su productora Kasz Money Productions. Bajo su tutela, Levin coprodujo y coescribió una multitud de sencillos de éxito a finales de la década de 2000 y posteriormente.

El trabajo de Levin ha generado ventas de más de 500 millones de unidades equivalentes a álbumes en todo el mundo para artistas como Ed Sheeran, Justin Bieber, Halsey, Katy Perry, Maroon 5, Christina Aguilera, Kesha, Britney Spears, Rihanna, Sia, The Weeknd, Kanye West, Avicii, Selena Gomez, Adam Lambert, Charlie Puth, Keith Urban, OneRepublic, Wiz Khalifa, J Balvin, Kali Uchis, Juice Wrld y SZA.