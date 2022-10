El séptimo aniversario de Twice: la historia del grupo de K-Pop que se convirtió en orgullo nacional

Cuando se piensa en la historia reciente del K-Pop, hay tres grupos que pasan por la mente de la mayoría de personas: BTS, Blackpink y Twice. Aunque la cuarta generación viene pisando fuerte, todavía están lejos de conseguir las cifras que han cosechado estos tres grupos, que ya cuentan con una larga trayectoria en la industria. BTS lleva cerca de una década lanzando música, Blackpink está cerca de su temido séptimo aniversario y Twice lo acaba de cumplir. Aunque muchos esperaban que algunas de sus miembros partiesen de JYP Entertainment este año, hace ya un tiempo que la compañía confirmó que todas las integrantes habían firmado la extensión de su contrato, por lo que esta celebración ha podido vivirse con gran alegría, tanto por parte del grupo como de los fans.

Twice nació dentro de un survival show que produjo su propia compañía, como forma de promoción para que tuviera un debut estelar. A su primera canción, 'Like Ooh-Aah', no le fue mal, pero fueron los siguientes comebacks los que las llevaron al estrellato. 'Cheer Up', 'TT' y 'Likey' son algunos de sus mayores hits, y todos llegaron durante sus primeros años de actividad. Con ello, consiguieron ganar infinidad de premios al grupo del año en las galas de premios de la música K-Pop, y muchos les han otorgado el título de "grupo nacional", por el gran cariño que tiene el pueblo surcoreano por ellas.

Su pico de popularidad internacional llegó con hits como 'What is Love?', 'Fancy' o 'Feel Special', y durante los últimos años se han enfocado en el público estadounidense, llegando incluso a lanzar canciones completamente en inglés como 'The Feels'. Aunque sus últimos comebacks no han recibido tanta visibilidad como los anteriores, Twice está lejos de ser un grupo poco rentable, así que es probable que todavía les quede mucho por dar. ¡Este séptimo aniversario está muy lejos de ser el último!