Shakira consigue la certificación más rápida de un álbum latino en la historia con el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran

Desde hace ya unas cuantas horas podemos disfrutar del lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, el esperado regreso de Shakira después de siete años desde que se sacase su último álbum, un tiempo que a sus fans se le ha hecho eterno. Por supuesto, teniendo esto y sus recientes exitazos en cuenta, no es de extrañar que se tratase de uno de los discos con más hype de este 2024.

Tan bueno ha sido el recibimiento de Las mujeres ya no lloran, que la artista colombiana ha conseguido romper un récord espectacular. Y es que ha obtenido una certificación de siete veces disco de platino, convirtiéndose, así, en la certificación más rápida de un álbum latino en toda la historia. Además, ha conseguido vender, por el momento, 416.000 unidades tan solo en Estados Unidos.

Como puedes ver, el éxito del nuevo disco de Shakira está siendo rotundo. No es de extrañar, ya que no solo es su regreso al formato álbum después de un largo tiempo de silencio, sino que estamos ante un álbum que ha cumplido completamente con las expectativas que los fans tenían puestas en él. Y no solo los fans: la crítica también está aupando a Las mujeres ya no lloran hasta lo mejor del año.

Shakira es, desde los inicios de su carrera, una mujer destinada a romper récords. Pero el que acaba de romper es, quizás, uno de los más increíbles jamás logrados por un artista hispanohablante. Espectacular lo de la colombiana: queda Shakira para mucho rato.