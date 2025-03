Un sombra negra se alza sobre el K-pop ¿Qué pasa con sus estrellas?

Se trata de un nuevo caso dentro de un sector musical, el K-pop, que aglutina a millones de seguidores asiáticos y que trasciende al resto del mundo hasta el punto de que muchas firmas de lujo, como Gucci, Louis Vuitton, Burberry o Dior, entre otros, han apostado por sus cantantes, con millones de seguidores en Instagram, como embajadores de marca.

En 2019, la cantante y actriz surcoreana, de 25 años, Sulli apareció muerta en su apartamento, en su día se habló de suicidio. Nacida en Busan (sureste del país), Sulli debutó como actriz en televisión en 2005 con solo 11 años y en 2009 comenzó su carrera musical al unirse a la "girl band" f(x).

Sufrió repetidas campañas misóginas de ciberacoso, cuando salió a la luz su relación con el cantante Choiza, de Dynamic duo, algo muy poco común en una industria que trata de proyectar una imagen de soltería de sus estrellas para generar ilusiones en los fans.

Precisamente, Wheesung sufrió un revés en su carrera musical hace tres años tras ser declarado culpable por consumo habitual de propofol y recibió una condena de un año de prisión, suspendida durante dos años, lo que le marco como objetivo de ataques en las redes sociales.

En el mes de febrero, apareció muerta en su domicilio (el suicidio es la causa más probable), la cantante Kim Sae-ron, de 24 años, conocida por su papel en la película de 2010 'The Man from Nowhere' ('El hombre de ninguna parte') y por la miniserie de Netflix 'Bloodhounds' ('Sabuesos', 2023).

La cantante fue sorprendida en 2022 conduciendo bajo los efectos del alcohol al estrellar su automóvil contra una barandilla y un transformador, un suceso que desató el ciberacoso y que provocó la cancelación de todos los rodajes que tenía previstos.

En 2023, y también a los 25 años, el cantante del grupo de K-pop Astro y del dúo Moonbin & Sanha, Moon Bin, apareció también muerto en su casa. En 2016, la revista musical Billboard lo había considerado como uno de los mejores nuevos artistas de K-pop.

Con una industria altamente competitiva y una sociedad que ensalza a sus estrellas al tiempo que las pone en el ojo del huracán, el ciberacoso es una circunstancia que sufren otros muchos compañeros de profesión, celebridades a las que se les exige un comportamiento ejemplar, hasta el punto de que existe una asociación surcoreana de prevención de suicidios entre famosos.

Además, el Gobierno surcoreano ha lanzado una campaña para obligar a registrarse con nombres verdaderos en redes sociales y facilitar las denuncias en casos de ciberacoso.