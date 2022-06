Spotify Pie Chart: el retrato de tus gustos musicales que puedes hacer en cualquier momento

Todavía nos acordamos de cómo el Spotify Wrapped resumió 2021 con un género que nos dejó a muchos con el culo torcío. Lo de Porro como estilo musical hizo que levantáramos las cejas y nos quedáramos con la duda hasta finales de 2022 sobre a qué demonios se refiere, porque la compañía nos mantiene en vilo y solo muestra preferencias cuando apenas quedan hojas en el calendario.

¿Que tienes mucha curiosidad por saber qué es lo que escuchas? ¿Acaso no lo sabes ya? Pues oye, parece que una legión de melómanos duda sobre qué demonios suena por sus auriculares y altavoces, porque llevamos unos días en el que el Pie Chart no deja de salir por redes sociales.

No tiene nada que ver con los pies tal y como lo entendemos en castellanos, sino con los 'pies' (léase páis) como los de American Pie: tartas, específicamente esas de gráficos de PowerPoint donde se distribuyen diferentes valores en colores variados.

No se trata de un servicio oficial de la plataforma si no de una herramienta que se ha popularizado enormemente en TikTok y Twitter, donde la gente anda presumiendo de gustos obsesivos, de variedad o de rarezas. ¿A ti te importa lo que oiga nosequién en nosedonde? Cosas del mundo moderno, oiga.

El caso es que a nivel personal si tiene cierto interés curiosear cómo de eclécticos somos, aunque el método elegido para hacerlo nos huele a chamusquina. El invento lleva la fira de Darren Huang, un programador que invita a los curiosos a su web, donde de manera lógica tienen que loguearse en Spotify y esperar que un programa remoto analice sus costumbres.

Yo no sé tú pero a mí me da palo eso de poner contraseñas en sitios no oficiales, si bien internet está inundado de gente con menos preocupaciones sobre el tema. Y así, sacan un sencillo gráfico que les dice, sin tener que esperar hasta el Wrapped, que efectivamente Bad Bunny, BTS o los Rolling Stones son su banda preferida.

¿Me estoy haciendo viejo o es que, en el fondo, esto tampoco es para tanto? Quiero pensar lo segundo, aunque me da a mí que lo primero también es del todo cierto. It's only rock'n roll, but I like it.