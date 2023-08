Taylor Swift paga más de 55 millones de dólares en bonus a todos los trabajadores de The Eras Tour

Es muy común que los fans de distintos artistas bromeen sobre la idea de trabajar para ellos para poder disfrutar de los conciertos para los que no han conseguido entrada. Pero, después de conocer los bonus que ha dadoTaylor Swift a sus trabajadores, no sería de extrañar que más de uno empezara a planteárselo más seriamente. Pese a que no es tan raro que estos reciban algún pago suplementario a su sueldo después de hacer un buen trabajo, sí que lo es recibir cifras tan altas como las que ha dado la cantante, ya que, según ha revelado TMZ, ha dado bonus de 100.000 dólares a sus trabajadores.

Y, por si el hecho de dar esta cantidad de dinero no fuera suficiente sorpresa, parece ser que esto no es algo que le haya dado únicamente a un grupo en concreto, sino que tanto los camioneros y encargados del catering, como los técnicos de luz y sonido, entre muchos otros, han podido beneficiarse de estos bonus. Y, por lo que parece, Taylor Swift no se ha cortado a la hora de invertir dinero para agradecer el esfuerzo de estos trabajadores, ya que, según ha confirmado una de las fuentes de People, la cantante ya ha dado más de 55 millones de dólares en bonus a todos sus trabajadores en lo que lleva de gira.

Pero, por si este gesto tan generoso no fuera suficiente, también se ha revelado que Taylor Swift ha querido escribir personalmente una nota a mano a todo su equipo, donde les ha agradecido por su "excelente trabajo". Y, precisamente es en esta misma nota donde la artista le da a conocer a estos trabajadores que recibirán 100.000 dólares como bonus, algo que asegura que se merecen por todo el esfuerzo que han dedicado para que el concierto salga bien.

Este gesto tan generoso por parte de Taylor Swift no ha tardado en recibirlos aplausos de miles de personas en las redes sociales, donde muchos han alabado la decisión de la cantante, porque no es muy común que los jefes, por mucho dinero que tengan, decidan dar bonus con cantidades tan altas de dinero. Sin duda, los trabajadores que han tenido la suerte de recibir esta maravillosa sorpresa deben haberse emocionado al enterarse de ella.