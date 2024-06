Taylor Swift defiende a Lady Gaga de las críticas a su físico: "No le debe explicaciones a nadie"

En pleno 2024, la crítica al físico de las personas sigue siendo un problema persistente en las redes sociales. Esta vez, la víctima de estos ataques ha sido una de las estrellas más grandes del mundo de la música: Lady Gaga. Y es que recientemente, Gaga se vio obligada a recurrir a sus redes sociales para desmentir rumores de embarazo que surgieron tras la difusión de una foto en la boda de su hermana, en la que lucía un vestido negro. Varios usuarios no tardaron en comentar sobre un aparente aumento en el volumen de su vientre, desencadenando todo tipo de teorías.

Con su característico sentido del humor, Gaga respondió a estos rumores en sus redes sociales: "No estoy embarazada, solo llorando en el gimnasio", escribió la cantante. Su publicación recibió una oleada de apoyo por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su franqueza y sentido del humor. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Taylor Swift. La famosa cantante, colega de Gaga en la industria musical, no dudó en salir en su defensa. "Podemos estar todos de acuerdo en que es invasivo e irresponsable hacer comentarios sobre el cuerpo de una mujer. Gaga no le debe explicaciones a nadie y ninguna otra mujer tampoco", escribió Swift, recordando que ella misma ha sido objeto de críticas similares en el pasado.

Esta interacción entre las dos estrellas ha enloquecido a sus fans. Aunque Lady Gaga y Taylor Swift han coincidido en varios eventos a lo largo de sus carreras, hacía tiempo que no se veía una muestra pública de apoyo mutuo tan significativa. La solidaridad entre ambas artistas ha reavivado la esperanza de sus seguidores de ver una colaboración musical en el futuro. ¿Veremos alguna vez el soñado featuring? Parece difícil, sin duda, pero nunca perdemos la esperanza.