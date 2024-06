Pedro Sánchez usa esta canción de Taylor Swift para desearle a los estudiantes suerte en la EBAU

Hoy comienza para miles de jóvenes una de las semanas más estresantes de su carrera estudiantil. Y es que en muchas partes de nuestro territorio ya ha dado inicio la EBAU, la prueba de acceso a la universidad o la anteriormente conocida como Selectividad, si tienes algunos años de más. Cualquiera que haya pasado por este trance lo sabe: cualquier muestra de ánimo es poca.

Quien no ha querido faltar a la cita para mostrar su apoyo a los jóvenes que se enfrentan a la EBAU es Pedro Sánchez. Sí, es costumbre que el presidente del Gobierno mande ánimo a los estudiantes, pero este año ha optado por hacerlo de una manera muy especial: a través de sus historias de Instagram y utilizando una canción de Taylor Swift. Dicha canción es nada más y nada menos que …Ready For It?, un tema que forma parte de Reputation, el sexto álbum de estudio de la cantante estadounidense. Un título más que adecuado, ¿verdad?

Aún así, a nadie debería sorprenderle que Pedro Sánchez se decante por escoger a Taylor Swift. Es bien conocido por todos que el presidente es un fan confeso de la de The Tortured Poets Department, tal y como ha dicho en más de una ocasión o como hemos podido comprobar en sus habituales listas de lo más escuchado del año. Además, el timing es perfecto, ya que Taylor pasó por nuestro país hace apenas unos días, marcando uno de los eventos musicales más significativos de este año.

Por supuesto, los swifties han mostrado en redes sociales su sorpresa ante la elección de Sánchez. "¿Este es tu presidente? El mío sí", ha sido uno de los tuits más leídos y celebrados. No cabe duda: siempre que Pedro Sánchez menciona a Taylor Swift, las redes sociales se vuelven locas.