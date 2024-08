Taylor Swift se reúne con jóvenes supervivientes del ataque con cuchillo de Southport

Taylor Swift se reunió con las familias de las niñas de Londres que resultaron heridas en el apuñalamiento de Southport, que tuvo lugar el pasado mes de julio.

La superestrella norteamericana dio la bienvenida a las familias detrás del escenario durante su estadía de cinco noches en el estadio de Wembley, las últimas fechas de Swift en Europa como parte de su gira mundial Eras.

En las fotos publicadas en TikTok por una madre, Sami Foster, que conoció a Swift con sus hijas, Hope y Autumn, en Wembley, Swift posa con las dos niñas, una de las cuales lleva una venda que cubre su antebrazo izquierdo. En las imágenes también se ve a la madre de Swift, Andrea Swift, posando con la familia de Foster.

"Dibujaste estrellas alrededor de mis cicatrices...", escribió Foster en su pie de foto, en referencia a la canción Cardigan de Swift. "El mayor agradecimiento a @Taylor Swift y su madre por hacer que la noche sea más mágica posible para todos nosotros; gracias por brindar pura felicidad a Hope & Autumn anoche y siempre".

No ha habido confirmación de cuántas familias ha conocido Swift, aunque se informó que la familia de Foster no es la única que conoce a la cantante.

Swift no ha publicitado ni reconocido públicamente las reuniones con familiares. Sin embargo, emitió un emotivo comunicado después de que ocurriera el ataque: "El horror del ataque de ayer en Southport me inunda continuamente y estoy completamente en shock... La pérdida de vidas e inocencia, y el horrendo trauma infligido sobre todos los que estuvieron allí, las familias y los socorristas. Eran sólo niños pequeños en una clase de baile. No sé cómo transmitir mis condolencias a estas familias".