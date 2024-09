Taylor Swift y Travis Kelce sorprenden en el US Open bailando reggaetón al ritmo de Bad Bunny

El pasado domingo 8 de septiembre, el estadio Arthur Ashe de Nueva York no solo fue escenario de la esperada final del US Open 2024, sino también de un inesperado espectáculo en las gradas. Taylor Swift, una de las figuras más influyentes del pop mundial, fue captada disfrutando del encuentro entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner, en compañía de su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

La cantante sorprendió al aparecer con un vestido rojo de cuadros blancos, mientras que Kelce optó por un estilo más casual, con una camiseta blanca y un bucket hat a juego. A su lado, se encontraban Patrick Mahomes, compañero de equipo de Kelce en los Kansas City Chiefs, y su esposa Brittany, lo que convirtió el palco en un punto de atención mediática.

Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención fue un momento inesperado que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Durante el partido, las cámaras captaron a Taylor Swift bailando al ritmo de Tití me preguntó, el éxito del puertorriqueño Bad Bunny. Este gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, especialmente para su público latino, que llenó internet con comentarios de todo tipo sobre la interpretación de la artista estadounidense. El video, que muestra a Swift intentando cantar en español mientras se movía al compás de la música junto a Kelce, ha generado un sinfín de reacciones. Frases como "Ella no es Taylor, es Tatiana" y "Me encanta cómo canta en español" reflejan el cariño y la sorpresa de sus fans.

Además, más allá del tenis, la presencia de la pareja en el evento deportivo disipó los rumores de una supuesta ruptura. Swift y Kelce demostraron estar más unidos que nunca, disfrutando de una tarde de deporte, música y complicidad. Juntos no, juntísimos.