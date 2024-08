¿Rivalidad o amistad? Taylor Swift se pronuncia sobre Charli XCX tras rumores de feud

Desde sus inicios en la industria musical, tanto Taylor Swift como Charli XCX han sido reconocidas por su capacidad de crear éxitos y conquistar a millones de fans alrededor del mundo. Taylor, con su habilidad de conectar a través de las letras de sus canciones, y Charli, con su estilo innovador y ecléctico, han dejado huella en el panorama pop. A lo largo de los años, han compartido escenario, pero también han estado rodeadas de rumores sobre una supuesta enemistad. ¿Qué ha pasado realmente entre ellas?

Inicio de la relación

La relación de Taylor y Charli comenzó a forjarse en 2014, cuando ambas posaron juntas en el iHeartRadio Jingle Ball, un evento que destacó a las estrellas más brillantes del pop del momento.

El acercamiento más importante entre ambas fue en 2018 cuando Charli xcx se unió al Reputation Stadium Tour de Taylor Swiftcomo telonera, junto a Camila Cabello, donde tuvieron la oportunidad de tener una relación más estrecha. Aunque a primera vista parecía una que tenían buena sintonía, las cosas comenzaron a complicarse después de que Charli hiciera comentarios desafortunados sobre su experiencia en la gira.

En una entrevista de Pitchfork en 2019, Charli comentó que, como artista, se sentía "como si estuviera subiendo al escenario y saludando a niños de cinco años" durante los conciertos de Taylor. Estas palabras provocaron una ola de críticas por parte de los fans de la intérprete de Shake it off, quienes consideraron el comentario como una falta de respeto. Aunque Charli se disculpó posteriormente, el daño ya estaba hecho, y la relación entre ambas artistas comenzó a distanciarse.

La situación actual

Todo ha estallado este año cuando Charli lanzó su álbum Brat, en el que se incluye la canción Sympathy Is a Knife. En este tema, Charli habla de sentirse incómoda en presencia de otra mujer en los conciertos de su novio, George Daniel, baterista de la banda The 1975. Dado que Taylor Swift tuvo una relación con Matty Healy, el líder de la misma banda, muchos fans rápidamente asumieron que la canción era una indirecta hacia Taylor.

Los rumores de rivalidad se encendieron aún más cuando se especuló que Taylor había lanzado ediciones especiales de su álbum The Tortured Poets Department justo en el momento en el que el disco Brat de Charli estaba a punto de alcanzar el número uno en el Reino Unido, interpretándose como un intento de arrebatarle el puesto.

A pesar de estos rumores, tanto Taylor como Charli han intentado desmentir cualquier tipo de enemistad. En una reciente entrevista con New York Magazine, Taylor elogió a Charli, afirmando que ha estado "impresionada por la sensibilidad en las melodías de Charli desde que escuchó Stay Away en 2011". También aseguró que "es genial ver que el trabajo duro de Charli está dando frutos". Por su parte, la otra cantante insistió en que Sympathy Is a Knife no estaba dirigida a Taylor ni a nadie en particular, sino que era una canción introspectiva sobre sus propias inseguridades y ansiedades.

Además, en declaraciones para New York Magazine Charli ha dejado claro que "no tolerará" faltas de respeto hacia Taylor, tras escuchar en un concierto un comentario de uno de sus fans en el que decía que "Taylor está muerta".

Al final, la relación entre estas dos grandes estrellas del pop parece ser una mezcla de respeto mutuo y malentendidos alimentados por la opinión pública. Mientras tanto, ambas artistas continúan enfocadas en sus carreras, demostrando que, al menos en lo que a ellas respecta, la música siempre será lo más importante.

¿Podría haber una colaboración futura entre ambas? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que el mundo estará atento a cualquier movimiento que hagan.