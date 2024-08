Charli XCX y Billie Eilish sorprenden a todo el mundo con el remix de Guess

Este verano, el panorama musical está siendo espectacular, con numerosos lanzamientos y colaboraciones de altísimo nivel, destacando especialmente el remix de Guess de Charli XCX, que incluye la participación de Billie Eilish. El estreno viene acompañado de un video dirigido por Aidan Zamiri, en el que las artistas interpretan de forma literal la frase "You wanna guess the color of my underwear". En el video, Charli y Billie aparecen escalando una montaña de ropa interior, mientras Billie maneja una excavadora cargada de prendas, creando una imagen visualmente muy llamativa y poderosa.

La expectativa sobre esta colaboración empezó a crecer cuando Charli XCX insinuó el lanzamiento a principios de la semana, publicando una foto en redes sociales donde aparecía con la artista invitada, aunque ambas mantenían sus rostros ocultos. Los fanáticos, sin embargo, no tardaron en adivinar que se trataba de Billie Eilish, identificándola por los anillos que llevaba puestos, los mismos que había lucido en una reciente entrevista con Amelia Dimoldenberg en Chicken Shop.

La confirmación llegó a través de Finneas, hermano y colaborador de Billie Eilish, quien compartió en Instagram un adelanto del video con el comentario: "Esto fue demasiado divertido de hacer". En una entrevista con el legendario Zane Lowe, Billie reveló que esta era la primera vez en años que colaboraba con otro artista, lo que aumentó la emoción y curiosidad en torno al proyecto.

Este ha sido un verano especialmente fructífero para Charli XCX, quien lanzó su sexto álbum titulado Brat el mes pasado. Además de la edición deluxe del álbum, que incluye tres nuevas canciones, Charli ha lanzado varios remixes de los temas del disco. Entre los colaboradores en estos remixes se encuentran Addison Rae, A.G. Cook, Robyn, Yung Lean y Lorde. Esta última se unió al tema Girl, So Confusing después de que Charli le enviara una nota de voz explicando que la canción originalmente reflejaba su frustración con una estrella del pop anónima, lo que resultó en una colaboración que resolvió cualquier malentendido. Sin duda, el verano de 2024 será recordado por ser el verano de Charli XCX.