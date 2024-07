Billie Eilish y Young Miko se encuentran en México desatando los rumores de colaboración y ¿posible romance?

El Polyforum Cultural Siqueiros fue el escenario de un evento que los fans mexicanos de Billie Eilish no olvidarán. La cantante, que está promocionando su último álbum Hit Me Hard and Soft, no solo presentó su nueva música, sino que también compartió el escenario con la reguetonera Young Miko. ¡Sí, lo leíste bien!

Billie, conocida por su estilo único ha lanzado un álbum que la ha tenido disputando el primer lugar en las listas con Taylor Swift. Y no podía faltar México en su gira de promoción. Los fans hicieron largas filas bajo la lluvia para verla, demostrando una vez más el amor incondicional por su la cantante.

Young Miko, por su parte, tras su actuación en la Velada del año IVno se ha dado un respiro y su próxima parada, para sorpresa de todos, fue México. Durante el evento, la cantante puertorriqueña tuvo la suerte de entrevistar Billie de la que ya declaró que era su fan.

Su química era evidente y esto hizo volar la imaginación de muchos ¿posible colaboración entre las dos cantantes? Aunque ninguna de las dos confirmó nada, los fans no dejan de especular y soñar con la idea e incluso alguno insinuó que pudo haber saltado la chipa entre las dos artistas.

Además de este encuentro, Billie expresó su agradecimiento a sus seguidores mexicanos y dejó caer que le encantaría regresar pronto para dar un espectáculo diferente. ¿Será que nos traerá más sorpresas para la próxima?

Para completar la experiencia, los fans pudieron visitar la tienda pop-up de Billie en la colonia Juárez, donde compraron merchandising exclusiva de Hit Me Hard and Soft.

La visita de Billie Eilish a la CDMX fue un éxito rotundo, y su encuentro con Young Miko ha dejado a todos con ganas de más. ¿Estamos a punto de ver una colaboración entre estas dos grandes artistas? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, el entusiasmo y la esperanza de los fans siguen al máximo. ¡Esperemos que estas dos estrellas nos sorprendan pronto!