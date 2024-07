Las sorpresas que no vimos en La Velada del Año 4: de la actuación de Ozuna al récord de IShowSpeed

La Velada del Año 4 ha sido absolutamente histórica. No solo porque, una vez más, Ibai Llanos y compañía han conseguido pulverizar el récord de espectadores en Twitch, sino por la calidad del evento en sí. Sin embargo, en un reciente directo en su canal de Twitch, Ibai reveló dos sorpresas que tenía planeadas para La Velada del Año 4 y que, lamentablemente, no pudieron materializarse.

Una de las grandes sorpresas que tenía Ibai era la actuación conjunta de los reggaetoneros Ozuna y Anuel AA. Estos dos íconos de la música urbana iban a compartir escenario en una actuación que prometía ser el clímax de la noche. Con éxitos conjuntos y una química innegable en el escenario, su presentación habría sido una celebración del reggaetón y un regalo inolvidable para los asistentes y espectadores en línea.

Pese a los esfuerzos para concretar esta colaboración, Ibai explicó que, por razones no detalladas, la actuación no pudo llevarse a cabo. "Me dijeron que al final no podía venir el día de antes. Al final esto es algo que hacen gratis y Ozuna es que no estaba ni en el país", confesó el streamer.

La segunda sorpresa tenía que ver con IShowSpeed, el popular streamer norteamericano que hace poco estuvo de gira por nuestro país. Ibai reveló que IShowSpeed iba a intentar establecer un récord mundial de volteretas en el ring, un acto que habría añadido un toque aún más espectacular a la velada. Sin embargo, esta prometedora propuesta tampoco se llegó a concretar. Desde luego, habría sido un absoluto bombazo la aparición de Speed en La Velada.

A pesar de estas decepciones, Ibai aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores por su comprensión y apoyo incondicional. Con el éxito rotundo de esta cuarta edición, las expectativas para La Velada del Año 5 están por las nubes. Ibai y su equipo seguramente nos tienen preparadas nuevas sorpresas y volverán a hacer historia.