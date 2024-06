Billie Eilish se convierte en la tercera artista en la historia en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify

La dos veces ganadora del Oscar ocupa el tercer puesto en Spotify sólo superada The Weeknd, que cuenta con 107 millones de oyentes mensuales, y Taylor Swift, que cuenta con 102 millones. Lo que hace especial la cifra de Eilish es que ambos tienen más del doble de canciones en la plataforma que Eilish. Además con sólo 22 años, esto convierte al cantante de Lunch en el más joven en haber alcanzado la marca de los 100 millones de oyentes mensuales.

"Spotify ha sido parte de la historia de Billie desde el principio. Desde Ocean Eyes, su base de fans ha aumentado continuamente en todo el mundo", ha explicado a Billboard Jeremy Erlich, director global de música de Spotify. "Lo que ella y [su hermano y colaborador] Finneas han logrado desde 2016 es bastante notable... y todo esto a la edad de 22 años".

La cantante también cuenta actualmente con ocho canciones en el Billions Club de la plataforma musical, entre ellas Lovely con Khalid (2,8 millones de reproducciones), Bad Guy (2,5 millones), When the Party's Over (1,8 millones ), Everything I Wanted (1,6 millones), Ocean Eyes (1,4 millones), Happier Than Ever (1,3 millones), Idontwannabeyouanymore (1,09 millones) y Bury a Friend (1,01 millones).

Eilish lanzó su tercer álbum de estudio Hit Me Hard and Soft en mayo y debutó en el puesto número 2 en la lista Billboard 200. Las 10 canciones del álbum también debutaron en el top 40 del Billboard Hot 100.