The National lanzan su nuevo disco 'First Two Pages Of Frankenstein' con las colaboraciones de Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers y Taylor Swift

Después del lanzamiento de 'I Am Easy to Find' en 2019 y la cancelación de la gira mundial que iban a dar para presentarlo, los miembros de la banda se separaron. El cantante principal y letrista Matt Berninger lanzó su primer disco en solitario 'Serpentine Prison' en octubre de 2020.

Bryce Dessner, que ahora vive en Francia, trabajó en bandas sonoras de películas y composiciones clásicas. Aaron Dessner produjo dos álbumes de Taylor Swift y grabó 'How Long Do You Think It's Gonna Last?', el segundo álbum de estudio de su proyecto paralelo Big Red Machine junto a Justin Vernon.

Y por último Bryan y Scott Devendorf ayudaron a otros músicos a hacer su música colaborando en diferentes proyectos. Parecía que este podía ser el final de The National y que los cinco musicos, que llevaban juntos desde 1999, seguirían explorando los diferentes caminos que acaban de abrir durante la pandemia.

El trabajo en el nuevo álbum del grupo se estancó inicialmente mientras Berninger navegaba "por un lugar muy oscuro en el que no podía encontrar letras ni melodías en absoluto. Aunque siempre habíamos estado ansiosos cuando trabajábamos en un disco, esta fue la primera vez que sentí que tal vez las cosas realmente habían llegado a su fin".

Por suerte la banda logró darle la vuelta a la situación y volver con más fuerza que nunca a lo que Bryce Dessner ha calificado de "una nueva era para la banda". El punto de inflexión fue la creación de 'Tropic Morning News', canción que se convertiría en primer single del disco y que fue escrita junto a la mujer de Matt Berninger.

"Cuando Matt llegó con esa canción en lo más profundo de su depresión, se sintió como un punto de inflexión para nosotros. Es casi Dylanesca en su letra y es muy divertida de tocar; todo de repente se sintió como si estuviera cobrando vida de nuevo", ha asegurado Aaron Dessner.

Un trabajo grandioso compuesto por 11 canciones en el que colaboran Sujan Stevens en la canción que abre el disco 'Once Upon A Poolside', Phoebe Bridgers en 'This Isn't Helping' y 'Your Mind Is Not A Friend' y Taylor Swift en 'The Alcott'.

Puro rock alternativo de sonido grandioso al que ya nos tenían acostumbrados The National que crece revestido por las orquestaciones de la London Contemporary Orchestra. Un disco que lleno de canciones sólidas, potentes y que enganchan desde la primera escucha.

No hay duda que la fuerza de los swifties hará que la redonda 'The Alcott' se convierta en la canción más escuchada del disco pero hay muchas más joyas que seguro llaman tu atención en este disco que no sorprende pero no decepciona.

Con energías renovadas el grupo se juntó en el estudio Long Pond que Aaron tiene en el campo al norte de Nueva York para trabajar en lo que se convertiría en 'First Two Pages Of Frankenstein', el noveno disco de estudio del grupo.