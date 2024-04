The Smashing Pumpkins anuncia a una estrella de TikTok como nueva guitarrista de la banda

The Smashing Pumpkins han anunciado el nuevo reemplazo para el guitarrista saliente Jeff Schroeder, quien estuvo 16 años en la banda.

Luego de una búsqueda hercúlea, en la que revisaron más de 10.000 solicitudes, la banda reveló finalmente que el miembro más nuevo de su banda es la estrella de las redes sociales Kiki Wong.

Antes de unirse a los Pumpkins, Wong, ex guitarrista de la banda de Los Ángeles Vigil of War, ya contaba con un impresionante número de seguidores en redes sociales.

Con aproximadamente 675.000 seguidores en Instagram y más de 1.3 millones de fanáticos en TikTok, Wong era una creadora de contenido muy consolidada.

Wong saltó a la fama en redes sociales gracias a sus videos que mostraban su admirable destreza mientras tocaba todo tipo de canciones, desde clásicos del pop como Poker Face de Lady Gaga hasta himnos del metal como Custer de Slipknot.

En enero, los Pumpkins hicieron pública su intención de realizar audiciones para un nuevo guitarrista, y apenas dos semanas después, la banda reveló que habían recibido una abrumadora cantidad de solicitudes, necesitando “ocho personas trabajando a tiempo completo para revisar todas y cada una de ellas. "

"Revisar el trabajo de estos increíbles músicos fue un esfuerzo hercúleo, aunque digno. En primer lugar, realmente quiero agradecer a todos los que enviaron materiales para su consideración", dijo Corgan en un comunicado publicado el viernes 26 de abril.

"No fue una decisión fácil dada la gran forma de tocar la guitarra que tuvimos la suerte de escuchar y ver en los últimos meses. "Yo era fan de Kiki antes de que ella enviara su nombre para ser considerado, y es fantástico que alguien con su habilidad sea parte de nuestra familia de gira".

"Ha sido un viaje absolutamente salvaje, pero estoy más que honrada de haber sido elegido para actuar junto a algunos de los mejores del rock y músicos más influyentes de todos los tiempos. Nunca pensé que yo, una pequeña de 15 años tocando canciones de metal con la guitarra en mi habitación me llevaría a este momento. Esto muestra que el trabajo duro y la perseverancia da sus frutos si estás dispuesto a superar las cosas dificiles asi que nunca pierdas la esperanza", ha escrito Kiki en Instagram para después sentenciar que "estoy muy agradecida por esta oportunidad y no puedo espera a compartir escenario con los legendarios The Smashing Pumpkins".