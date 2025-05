¿Tocará Bad Bunny en España?: Aparecen dos sillas de plástico en Madrid y Barcelona

Los rumores ya no son rumores: son gritos. Todo apunta a que Bad Bunny regresará a los escenarios españoles en 2026. Solo falta la confirmación oficial para que estalle la fiebre por unas entradas que ya anticipo que no tendrá precedentes.

El detonante ha sido tan simple como brillante: dos sillas de plástico frente a dos de los grandes templos del directo en España —el Cívitas Metropolitano, en Madrid, y el Estadi Olimpic, en Barcelona—. Una imagen minimalista, publicada por las cuentas oficiales de ambos recintos, que ha hecho saltar todas las alarmas.

¿El detalle que lo cambia todo? La escena reproduce la portada de Debí tirar más fotos, el último álbum del artista puertorriqueño. En la carátula, dos sillas blancas colocadas en un paraje natural protagonizan la imagen, transmitiendo la misma estética críptica que ahora inunda las redes.

La cosa no queda ahí. Hace unos días, Bad Bunny modificó en Spotify su tema Europa , dejando caer que ya había vuelos disponibles... ¿Destino? Europa, claro. Para sus fans no hay duda: se vienen conciertos en España.

Además, el propio artista dejó una pista aún más clara en un vídeo publicado en enero: "Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España... Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos".

El problema es que estos conciertos se van a quedar cortos con total seguridad. Bad Bunny no pisa suelo español desde 2019. En ese tiempo ha lanzado YHLQMDLG, El Último Tour del Mundo, y el fenómeno global Un Verano Sin Ti, con el que ni siquiera realizó gira europea. Tendría todo el sentido que estos conciertos los tratara más como una gira de grandes éxitos que como algo centrado exclusivamente en su último disco que parece que es lo que pretende hacer. Además si decide hacer solo un concierto por ciudad lo de las entradas va a ser algo más brutal que lo que se vivió con Taylor Swift o Karol G.