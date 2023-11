ON THE WAY

Todos los artistas del Benidorm Fest 2024 que competirán por ir a Eurovisión

Esta es la lista de artistas que participarán en la tercera edición del Benidorm Fest. Uno de ellos se convertirá en el elegido para representar a España en Eurovisión 2024, y ya son muchos los que han empezado a destacar por su trayectoria, su voz o su propuesta concreta.