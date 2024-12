¿BB Trickz se retira de la música? Las sorprendentes declaraciones de la artista

Hace tiempo que no vemos una broma del Día de los Santos Inocentes en condiciones; pero, si se confirma que BB Trickz la acaba de gastar, entonces se ganará sin duda el premio a la mejor y más arriesgada broma del año. La artista reveló el pasado sábado 28 de diciembre que se retiraba de la música, después de lanzar su más reciente canción. Por supuesto, el asunto se ha hecho tremendamente viral, y todavía hay quienes no tienen claro si se trata de una retirada seria o no.

Por ahora, la artista ha borrado todas sus fotos excepto la que hace referencia a su nueva canción, y sigue manteniendo la tensión al respecto de su marcha de la industria. La dureza con la que ha atacado en Stories a la industria, e incluso a su mánager, ha hecho que muchos no tengan tiempo de fijarse en el calendario y comprender que lo más seguro es que se trate de una promoción para su nuevo single.

Lo cierto es que solo una artista como BB Trickz podría atreverse con una promoción así. La mayoría de grandes artistas comerciales generarían un enorme drama si hiciesen lo mismo, y esta es una de las pocas cantantes que puede permitirse hacer una campaña de este estilo sin salir mal parada.

Ha sido tremendamente divertido ver cómo muchas cuentas haters han celebrado en redes su retirada, con frases al estilo de "Hoy ganó la música". BB Trickz ha sido una artista con una capacidad tremenda para polarizar al público desde el primer día, pero no hay que olvidar que es una persona con familia y contactos en el sector, y que conoce desde que era pequeña cómo funciona la música comercial. ¡Pero, desde luego, se merece una felicitación por haber conseguido engañar a tantísimas personas! Por ahora, las views de su nuevo videoclip no reflejan esa misma viralidad que ha tenido su supuesta retirada, así que habrá que ver si todo este show merece la pena.