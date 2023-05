La vez en que la madre de Taylor Swift salvó a 12 personas de un posible naufragio

Resulta extraño conocer historias de los famosos antes de que diesen el gran salto de popularidad; sobre todo, cuando esas historias los incluyen, pero no son sus protagonistas. Hace un tiempo, Taylor Swift quiso compartir con sus fans un artículo de periódico que cubrió una noticia en la que su madre quedó reflejada como una absoluta heroína. En ella, se revelaba que Andrea Swift, de 44 años, dejó a su hija Taylor, de 12, y a una amiga suya en la playa para rescatar a doce personas que estaban atrapadas en un barco que no podía navegar por el fuerte oleaje y la arena que lo retenía contra el fondo marino.

La madre de Taylor Swift, que había acudido a esa playa con su moto de agua para pasar un domingo fuera con su hija, no dudó en servirse de ella para rescatar a todos los pasajeros, que no podían ser salvados por la policía que estaba por allí, ya que no contaban con los vehículos adecuados. Por lo visto, tenían barcos con los que salvar a las personas que tenían problemas en el mar, pero no podían acercarse al barco en cuestión porque también se quedarían atascados. La moto de agua era la única que podía navegar en una zona con tan poco fondo, y Andrea Swift se dedicó a subir consigo a todos los pasajeros de dos en dos, para llevarlos hasta un lugar seguro.

Las noticias de aquel día explican que las condiciones del mar eran especialmente cambiantes y adversas, por lo que era muy posible que el barco acabase dañándose o incluso hundiéndose con el paso de las horas. Por eso fue tan aplaudida la actuación de Andrea Swift, que tuvo su pequeño momento de fama en el año 2002. Poco se imaginaba que su nombre seguiría sonando tanto apenas cinco o seis años después, cuando su hija se convirtió en una de las artistas pop más afamadas de la historia.