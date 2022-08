El vídeo de Damiano de Maneskin cantando en español que está enamorando a los fans

Más información Maneskin sustituye a Victoria de Angelis en la presentación de 'Supermodel'

Pocos grupos de música actuales, a parte del fenómeno K-Pop, tienen una base de fans tan sólida y entregada como los italianos Maneskin.

Es darte una vuelta por Internet y ver como tienen decenas de cuentas de fans en todas las redes sociales, son Trending Topic cada cierto tiempo y cualquier movimiento suyo es noticiable.

El grupo se encuentra en medio de una gira mundial y recientemente dieron un concierto en el mítico festival Lollapalooza de Chicago.

Pero ha sido un trozo de un vídeo que han subido a YouTube el que ha llamado la atención de sus fans españoles y latinos. Se trata de este vídeo del grupo ensayando el clásico ‘La camisa negra’ del cantante colombiano Juanes.

Se puede escuchar como Damiano canta en un perfecto español que está enamorando a todos sus fans. "A veces lo q una chica necesita es respirar hondo escuchar a damiano cantar en español y seguir pa lante con su día es asi de simple", escribió Natalia en tuit que ya acumula más de 13.000 'me gusta'.

El momento forma parte de este vídeo que el grupo subió recientemente a YouTube a modo de diario de su gira con el titulo 'Måneskin on the road - The Series | EPISODE 1'.

La actuación ha generado numerosos comentarios entre sus fans que han convertido a Damiano y a Maneskin en Trending Topics. "Maneskin tocando camisa negra de Juanes ha salvado mi día", aseguró Athenea en un tuit más viral todavía con 26.000 'me gusta'.

"Damiano como si canta bulería de bisbal e que todo le queda bien", escribía @helenaalg mientras que @castellanosan aseguraba que "Damiano cantando la camisa negra dios mío se me volaron las pantaletas hasta la mismísima italia".

"No os voy a decir cuantas veces he visto el vídeo de damiano cantando la camisa negra porque well", confesaba @raynberrys pero también hay quien que deberían haber elegido otra canción distinta.