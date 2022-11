'Vocaliza': el temazo que arrasa por decir lo que todos pensamos (claramente)

Quizá te haya llegado ya el último hit de Mucha Pepper, Vocaliza, por WhatsApp, lo hayas visto por Twitter entre emoticonos de aplauso o te haya saltado inocentemente en TikTok. Tal es el alcance de un temazo que dice verdades como puños, solo que muy bien pronunciadas.

"Siempre se ha podido distinguir entre la música cantada y la música sin voz o instrumental, pero ahora lo más es la música cantada y que no se entienda nada, dime que no es subnormal", comienzan los primeros versos, con un objetivo que no queda del todo claro a priori, pero seguro que te vienen ciertos géneros y artistas a la cabeza.

Aunque la canción salió hace más de un mes, el boca a boca se ha traducido en una viralidad creciente y en un reconocimiento de su ingenio. 'Mucha Pepper' es el nombre elegido para el proyecto musical que ideó Pepper Solana, y en sus estatutos de fundación cuenta con el objetivo de "luchar contra el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual".

Dicho y hecho, no es ni mucho menos el primer tema de la iniciativa, pero sí el que más alcance ha tenido. Por algún motivo del siempre misterioso algoritmo, Vocaliza no ha triunfado en la primera plataforma que salió (YouTube), pero sí está teniendo cada vez más tirón en Twitter y TikTok.