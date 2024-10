Yeri Mua muestra su apoyo a Mar Lucas tras denunciar el supuesto maltrato de Naim Darrechi

En medio del impacto que han generado las recientes revelaciones de Mar Lucas sobre el supuesto maltrato de Naim Darrechi, Yeri Mua, cantante e influencer mexicana y también expareja de Darrechi, se ha pronunciado públicamente en apoyo a Mar. Con una serie de mensajes en su cuenta de X, antes Twitter, Yeri ha mostrado su respaldo y compartido sus propias experiencias junto al influencer, recordando que también sufrió episodios de violencia mientras mantuvo una relación con él.

"Por fin, Mar Lucas. REINA", fue uno de los primeros mensajes que compartió Yeri Mua, expresando su satisfacción de ver a la influencer española alzando la voz. En otro tuit más contundente, Yeri añadió: "Q risa los citados haciendo de todo por defender al wey más pendejo de la historia y revictimizandome cuando a mí tmb me metieron mis verguizas aaa pero a él ya lo quieren porque le hace canciones a la niña matcha looool", criticando abiertamente el cambio de percepción hacia Darrechi y la doble vara de quienes apoyan su música pero ignoran las denuncias en su contra.

Los tuits de Yeri no solo muestran apoyo a Mar Lucas, sino que también revelan detalles de su propia relación con Darrechi. En una publicación, explicó que, en su momento, llegó a creer en la inocencia del influencer: "De dónde sacan que lo traje de España, él se vino solito porque estaba huyendo de la ley. Cuando yo anduve con él, creí en sus mamadas y pensaba que lo que decían de él era falso, hasta que me tocó a mí. Un sociópata no te muestra sus culeradas hasta que ya te tiene bien manipulada". Este mensaje apunta a un patrón de manipulación y comportamiento agresivo, señalando que el comportamiento de Darrechi no era evidente al inicio de la relación.

Para finalizar su serie de publicaciones, Yeri lanzó un mensaje de sororidad a Mar: "Tienes todo mi apoyo y me vale vrg si me tiran hate, siempre estaré para defenderte", reiterando que está de su lado en un momento que considera crucial para visibilizar estas experiencias.

La declaración de Yeri ha sido ampliamente apoyada en redes, donde otros usuarios también han mostrado solidaridad con ambas mujeres y han condenado el presunto comportamiento violento de Darrechi. En medio de este contexto, las revelaciones de Mar Lucas y la respuesta de Yeri Mua han puesto de relieve la importancia de la visibilización y del apoyo mutuo entre las víctimas, abriendo además el debate sobre las relaciones de poder, la violencia de género y el abuso psicológico en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento.