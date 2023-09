10 mentiras históricas que nos hemos tragado sin pestañear

1.LAS TRES CARABELAS DE COLÓN SOLO FUERON DOS.

La Pinta y la Niña. Porque la tercera, la Santa María, era una nao, otro tipo de embarcación de mayor tamaño.

2 .NAPOLEÓN NO ERA TAN BAJITO. De hecho, media 1,68 cm., una estatura más que aceptable para su época.

3. CORTAR CABELLERAS no era costumbre natural de los pieles rojas. La copiaron de los franceses, que exigían a sus mercenarios presentar el cuero cabelludo de cada indio muerto para poder cobrar la recompensa.

4. MARCO POLO NO INTRODUJO LA PASTA EN EUROPA. Fueron los árabes, durante la invasión de Sicilia en el año 669 (600 años antes del nacimiento del conocido viajero).

5. SHERLOCK HOLMES nunca dijo: "Elemental querido Watson". En las novelas de Conan Doyle, el famoso detective sí pronuncia la palabra "elemental", pero nunca acompañada de la mención a su querido colaborador. La frase, tal y como la conocemos, fue escrita para el guión de una película.

6.LA GUILLOTINA no es un invento francés, y su creador no fue el doctor Ígnace Guillotin. Este médico lo único que hizo fue proponerla como método oficial de ejecución. Los romanos ya conocían y usaban la guillotina. Ojalá me hubiesen ejecutado en ella y no en la cruz.

7. VAN GOGH no se cortó una oreja; solo un pedacito del lóbulo izquierdo.

8. JOHN FORD NO ERA TUERTO. El parche se lo puso de forma temporal en 1934 para poder recuperarse de la operación de cataratas. A partir de entonces, acostumbró a llevarlo en público como excentricidad, aunque solía cambiárselo de ojo.

9. ARTURO NUNCA FUE REY. En realidad, fue un general romano llamado Lucio Artorius Casto, nombrado prefecto para defender Berta de los bárbaros.

10. ROBIN HOOD NO ERA UN BANDIDO GENEROSO, ni robaba a los ricos para dárselo a los pobres. En realidad, era un hombre llamado Robert Hood, que se sublevó contra el rey Ricardo II (y no contra Juan Sin Tierra) para no pagar impuestos.