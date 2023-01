Una acosadora asalta la vivienda de Jenna Marbles, la clásica estrella de YouTube

Los fans de Jenna Marbles estaban ya acostumbrados a no oír hablar de su estrella de YouTube favorita, pero hoy el nombre de la influencer ha vuelto a estar en boca de todos, por razones que no son nada buenas. La exyoutuber abandonó todas sus cuentas en redes sociales después de que la cancelasen por unas conflictivas acciones llevadas a cabo en sus vídeos más antiguos, y desde 2020 no ha vuelto a hablar públicamente sobre su vida. Es su marido, Julien Solomita, el que ha ido haciendo alguna que otra actualización sobre la vida de la influencer a través de sus redes personales; gracias a ello, se supo, por ejemplo, que la pareja contrajo matrimonio el pasado mes de diciembre.

Apenas unos días después de hacer pública esta maravillosa noticia, el marido de Jenna Marbles ha vuelto a recurrir a las redes para informar de algo mucho más desagradable: una mujer ha asaltado la vivienda de la pareja, después de acosarlos a ambos durante meses. Por suerte, parece que Julien Solomita estuvo atento a lo que ocurrió, y pudo detener a la mujer antes de que pudiese hacer daño a alguno de los miembros de la familia. Utilizando un spray de pimienta, atacó y retuvo a la asaltante hasta que la policía pudiese detenerla. Según ha confirmado el propio Julien, tanto Jenna como los perros de ambos están bien.

Esta es una noticia desagradable que vuelve a poner el foco en el acoso que algunas de las figuras de las redes reciben a diario. Su enorme visibilidad es comparable a la de las celebridades, pero no lo son así sus ingresos, por lo que las medidas de seguridad son mucho más difíciles de implementar. Aunque este episodio haya terminado sin lamentos, no cabe duda de que ha dejado muy mal cuerpo a quienes conocían a Jenna Marbles y a sus compañeros de profesión.