Alex Puértolas afirma que se siente un "influencer fracasado": "Las marcas me dejaron de llamar"

Si llevas tiempo siendo asiduo a las redes, sin duda alguna recordarás a Alex Puértolas, uno de los influencers más veteranos de nuestro país. Sin embargo, hace un tiempo desapareció paulatinamente de la vida pública hasta que le dejamos ver casi por completo. Ahora, ha aprovechado su paso por el podcast Animales Humanos para contar su experiencia y qué ha sido de su vida durante los últimos años.

Puértolas no ha tenido ningún pudor —algo que le honra— en reconocer que se considera a sí mismo un "influencer fracasado", explicando que llegó un punto en el que las marcas dejaron de llamarle para colaborar con él. A pesar de ello, asegura que ha aprendido más del fracaso que del éxito: "Creo que del éxito se aprenden pocas cosas". Y, desde luego, razón no le falta.

Una de las cosas que más curiosidad generaba a sus antiguos seguidores es a qué se ha dedicado durante estos últimos tiempos. Alex tampoco ha tenido problema en responder a esto: "Acabé en una agencia de eventos en la que, para mí sorpresa, hago casi todos los eventos de influencers y, entonces, veo todos los días gente que cuando ellos empezaban yo estaba más arriba y y me venían a decir que yo era su ídolo. Y ahora me dejan la chaqueta y ni me miran a la cara".

Así pues, esta charla de Alex Puértolas ha sido todo un ejemplo de cómo siempre es positivo aceptar quién hemos sido para, después, descubrir quién somos realmente. Seguro que a más de uno le valdrían los consejos que el ex-influencer deja a lo largo de todo el podcast.