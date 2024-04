¿Marta Díaz y Plex están juntos? Las pruebas de su supuesta relación

Marta Díaz y Plex son, en estos momentos, dos de los influencers más conocidos de nuestro país. Jóvenes, guapos, ricos… desde luego hacen una pareja estupenda y, sin duda, parece que varios de sus seguidores están deseando que, efectivamente, estén juntos. Y durante las últimas semanas parece que este rumor no para de crecer, pero, ¿es solo humo o hay alguna evidencia?

Todo comenzó en la fiesta de los Premios Ídolo. Según comentó el creador de contenido Malbert, ambos estuvieron muy acaramelados a lo largo de dicha fiesta. Plex y Marta pasaron toda la noche muy pegados, tonteando e, incluso, según el propio Malbert, se marcharon juntos de la fiesta. A pesar de este rumor, no existe ningún testimonio visual que lo respalde, aunque han sido varios los que lo han constatado.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Ahora, el creador de contenido Javi Hoyos ha expuesto algunas "pruebas" de esta supuesta e inesperada pareja. Y es que Marta Díaz, como es habitual, ha estado compartiendo imágenes de sus vacaciones en Cádiz. En una de estas imágenes podemos ver cómo hay alguien más en su habitación de hotel y, concretamente, en la cama. No vemos nada de esta persona más allá de su mano que, a juzgar por su apariencia, bien podría ser la de Plex. O no, sinceramente. Hoyos también busca una pista de esta relación en las canciones románticas que últimamente ha estado compartiendo Marta.

Desde luego, se tratan de pruebas sin ningún tipo de solidez. Parece que a mucha gente le gustaría que Marta Díaz y Plex estuvieran juntos y por eso mismo se encargan de buscar señales donde no las hay. Sean pareja o no, ya nos enteraremos si ellos mismos quieren hacerlo público. Tiempo al tiempo.