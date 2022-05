Alia Ismail, el hombre trans que vuelve a ser mujer después un proceso de "detransición"

Más información Una mujer pierde 100 kilos y se gasta 28.000 euros en transformar su cuerpo

A la edad de 18 años, una mujer descubrió que no se sentía cómoda con el cuerpo en el que nació y comenzó el viaje de transición a hombre.

Ahora, después de pasar seis años completando el proceso, Alia Ismail, de 27 años, de Michigan, está volviendo a ser mujer después de darse cuenta de que su nueva identidad no representaba quién era ella.

Alia comenzó a usar pronombres masculinos y a vestirse más masculinamente a los 18 años, se sometió a una transición médica a los 20 años y tomó hormonas para aumentar la testosterona.

La joven de 27 años cambió legalmente su nombre a Issa en agosto de 2015 y se sometió a una doble mastectomía en febrero de 2016.

Pero después de darse cuenta de que quería cancelar su transición, la joven de 27 años dejó de tomar hormonas masculinas en febrero de 2021 y se llama Alia nuevamente.

No se arrepiente de su decisión

Alia dijo: "Cuando salí del armario por primera vez como gay, fue bastante fácil con mi familia. En cuanto a la transición, mis abuelos fueron lo aceptaron aunquqe no lo entendian, y mi madre llegó a comprender mejor mis sentimientos a medida que avanzaba mi transición".

La joven de 27 años dice que no se arrepiente de su decisión de operarse o tomar hormonas. "Ese fue un momento clave en mi vida de autodescubrimiento en la persona que soy hoy". agregó.

"Mi familia era neutral en sus sentimientos. Sabían que era lo suficientemente fuerte como para volver a atravesar este viaje desconocido y estaban orgullosos de mí por ser fiel a mí mismo".

"He dejado de tomar hormonas y me he hecho depilación láser. No tengo un plan para hacer nada más, pero entiendo que las cosas podrían cambiar en el futuro".

Alia dijo que desde que dejó de tomar sus hormonas su testosterona bajó 'tremendamente' pero que sus niveles de estrógeno se han mantenido igual.

Dice que tomó testosterona durante casi siete años y que su cuerpo necesita tiempo para adaptarse. La joven de 27 años agregó que en un futuro tomará la decisión de si necesita tomar algo para aumentar su nivel de estrógeno.

Alia ha sido increíblemente abierta sobre su viaje y espera ayudar a otras personas que luchan con su identidad.

"Siento que las personas que no entienden eligen hacerlo por ignorancia y falta de empatía", dijo.

"Las decisiones son difíciles, sin importar cuáles sean, y espero que todos podamos mantener la mente abierta para comprender por qué, en lugar de proyectar nuestras inseguridades y juicios", sentenció.

Finalmente manifestó que no tiene género. "No me ajusto a la idea social de lo que significa ser hombre o mujer", agregó.