Nintendo borra de su web los precios de sus juegos para Switch 2 y confirma el coste de las actualizaciones

Nintendo ha vuelto a colocarse en el centro del debate tecnológico tras tomar una decisión que ha desconcertado a miles de usuarios. La compañía ha retirado de su web oficial en Europa toda la información relativa a los precios de los juegos deNintendo Switch 2, justo antes de abrirse las reservas, previstas para el próximo 8 de abril.

Hasta hace apenas unos días, era posible consultar cuánto costarían títulos como Donkey Kong Bananza o Mario Kart World, este último con un precio que llegaba a los 90 euros. Sin embargo, ahora la página muestra un mensaje genérico que anuncia: "Próximamente se podrán reservar en My Nintendo Store packs, juegos y accesorios de Nintendo Switch 2".

Este movimiento se produce en medio de una creciente polémica por el precio de los juegos, algo que desde Nintendo of America han tratado de suavizar, asegurando que esas cifras no son una referencia oficial. A ello se suma la reciente cancelación de las reservas en Estados Unidos, motivada por los nuevos aranceles impuestos por el presidente Trump, lo que ha obligado a la compañía a reevaluar la situación.

En paralelo, Nintendo ha confirmado que los juegos actuales de Switch recibirán actualizaciones específicas para la nueva consola. Quienes ya tengan títulos como Tears of the Kingdom o Breath of the Wild podrán acceder a versiones optimizadas por 9,99 euros. No obstante, los suscriptores del Pase de Expansión de Nintendo Switch Online podrán descargarlas sin coste adicional.

Además, parte del catálogo actual disfrutará de mejoras automáticas de rendimiento gracias al nuevo hardware, sin necesidad de actualización de pago. La Nintendo Switch 2 llegará a las tiendas el próximo 5 de junio por 469,99 euros, o 509,99 euros con Mario Kart World en versión digital. El debate sobre sus precios, sin embargo, ya ha comenzado.