Una mujer pierde 100 kilos y se gasta 28.000 euros en transformar su cuerpo

Una mujer que quedó con un severo exceso de piel después de perder 100 kilos luce irreconocible después de varias cirugías que le han costado más de 28.000 euros.

Ceara Crawford, de 32 años, de Saint Paul, Minnesota, pasó años luchando con su peso y llegó a pesar 220 kilos como máximo.

Pero después de perder casi 100 kilos en el transcurso de cuatro años, quedó devastada al quedarse con pliegues de exceso de piel en el estómago, la espalda, los brazos y los senos, lo que hizo que su confianza cayera en picado.

En enero de 2021, Ceara se sometió a su primera cirugía, con una abdominoplastia y un levantamiento de senos, llevándola de una talla 46G a un 34C.

Ocho meses después, en septiembre de 2021, Ceará se sometió a más cirugías, realizándose un levantamiento de glúteos brasileño con liposucción 360 y J Plasma para tensar y refrescar la piel.

Los médicos lograron eliminar más de tres kilos de exceso de piel que medía más de un metro de ancho.

Ceara dijo: "Había luchado con mi peso casi toda mi vida; Me desperté una mañana y me di cuenta de que si no cambiaba algo, me iba a morir. Así que decidí dejar atrás mi antigua vida ese día".

"Me separé de mi ex, cambié mis hábitos, trabajé en la sobriedad, me reinventé y logré perder 100 kilos en cuatro años".

"A pesar de estar feliz de haber perdido todo el peso, me quedé con una gran cantidad de piel suelta y me hizo sentir atrapada".

"Después de la eliminación de la piel, pasé de una talla 26 en mi mayor peso a una talla 6/8, fue increíble", sentenció.

Ceará, que trabaja como gerente de adquisición de talentos, ahora sigue la dieta cetogénica, un plan de alimentación bajo en carbohidratos y alto en grasas. Agregó: "Perder peso revirtió mi diabetes tipo dos y ayudó mucho con mi asma".

VER MÁS: ¡49.000 euros en una operación de culo!