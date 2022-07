Así va a ser el sexo del futuro (y no te va a molar nada)

Escribo este artículo desde la privilegiada vista que me da la terraza de mi madre en Torrevieja, con el ruido de las olas y (os lo juro) unos suaves jadeos de unos chavales enrollándose en el agua, a unos 100 metros de mí. Para el informe 'The Future of Sex' (el futuro del sexo), ese inmemorial método de interacción humana tiene los días contados.

Así lo aseguran Jenna Owsianik y Ross Dawson, los autores del estudio que también se puede consultar en una web que va a levantar ampollas (¡he dicho ampollas!). "En un mundo cambiante muchos aspectos de nuestras vidas están siendo transformados rápidamente por la tecnología", comienza el informe, "incluyendo cómo expresamos y sentimos la sexualidad". A partir de ahí, cuesta abajo y sin frenos.

Aunque el propósito del texto de 25 páginas y muchos dibujitos es trazar un mapa que "ayude a la gente a entender las implicaciones y posibilidades de la evolución del sexo", en opinión del que esto escribe el futuro pinta muy mal.

A saber: "Avances en la piel sintética y en los genitales interactivos", "Gurús sexuales robóticos", "Descargas de personalidades sexuales por software", "Shows eróticos hápticos" o "telepresencia física completa" sonaba gracioso para una comedia romántica, pero en el informe tienen claro que va a pasar y va a ser la tendencia predominante.

Los "juguetes sexuales superconectados" suenan mucho, muchísimo, a cómo empiezan Terminator, Matrix o Ataque a los Titanes, y ninguna de esas series tiene un buen final para los humanos, que en muchas ocasiones solo quieren echar un simple polvo.

Si no te da miedo el apartado de "sexo a distancia" es que no entendemos el sexo de la misma manera: "las mejoras en la tecnología de impresión 3D permitirán recrear con precisión los genitales y partes del cuerpo de tu amante, convirtiéndolos en juguetes sexuales". Algo que predicen como posible para 2025... PÁNICO.

Lo peor de todo es que para 2028 "más de la cuarta parte de los jóvenes habrán tenido alguna experiencia sexual a larga distancia". Aprovechad, anónimos amantes de Torrevieja en esta noche de sábado, que en unos años lo mismo estáis uno en la playa y otro en el Everest haciendo esto mismo. Ojalá no.