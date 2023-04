La batalla de los bastardos

Julio Iglesias se mudó de España a Miami en 1979, pero para cuando se descubrió su nivel de promiscuidad, el español ya era la segunda lengua más hablada de Estados Unidos. Lo del Rey Juan Carlos había sido un tema tabú hasta estos años y hoy El Confidencial publica revela que el rey tendría una hija bastarda llamada Alejandra, que por ahora llamaremos Alejandra Snow. La primera pero no sabemos si la última.

El Rey ya no es cascarón de huevo: HBO sacó un documental de sus hazañas, se sabe que tenía varios picaderos en Madrid, y Barbara Rey ya ha reconocido en varias entrevistas lo que todo el mundo sabía. ¿Y si Bárbara Rey también era hija de Juan Carlos y le pusieron un apellido en clave? No sería descabellado, la noticia cuenta que una de las mayores preocupaciones del rey emérito era que su hijo legítimo conociese a Alejandra y se enamorase, rollo telenovela venezolana pero escrita por George R.R. Martin. Hay que andarse con ojo para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con Julio Iglesias.

De hecho yo aprovecharía el censo y la estructura que se creó para el programa de vacunación contra la Covid y lo utilizaría para crear pruebas de ADN a todos los españoles y así actualizar el orden de sucesión. Lo mismo estás abriendo el bar a las seis de la mañana y a ti también te corresponde un sueldo para grabar stories en la Feria de Abril y en Tomorrowland como Victoria Federica. Tapar los escándalos del Rey hoy en día es como ponerle puertas al campo, la estrategia seguramente sea airearlos y que sirvan de escudo para otras cosas que pudiera pasar. Ya con 85 años y viviendo en los Emiratos Árabes el único riesgo que habría que analizar y si adulterio continuado es compatible con las leyes de la sharía.