Black Mirror: Paquito

Hoy se estrena la nueva temporada de Black Mirror. Su creador ha contado que intentaron escribir un capítulo con ChatGPT pero lo único que consiguieron fue un refrito de todos sus capítulos anteriores, lo que hace pensar que la IA ahora mismo es más bien una burbuja para inflar a las empresas tecnológicas en bolsa y crear otra burbuja como la de las puntocom. Lo que no ha contado es que me encargaron a mí el guión del capítulo que no lograron hacer con ChatGPT. Aquí en FlooxerNow, la sinopsis:

Paquito es un muchacho demasiado normal, un NPC (Non Playable Character), que es como llaman ahora en la escuela a la gente sin carisma. Paquito vive en un mundo raro. Sus amigos ya no juegan a videojuegos, sino que ven a otros jóvenes jugar a videojuegos. Las estrellas del pop del mundo en el que vive Paquito son chavales que viven encerrados en una habitación con un ordenador y un set de streaming. Los nombres han sido sustituidos por nicknames como Auron, Biyin y Follaca.

Paquito vive en un mundo distópico. En Estados Unidos hay elecciones y uno de los candidatos, un multimillonario con el pelo naranja, basa toda su campaña en anunciar que meterá en la cárcel a su rival. Paquito está cansado de ser un loser y decide cambiar su vida. Se machaca en el gym cuatro horas diarias, se abre un canal para hablar de coaching y criptomonedas y se abre un TikTok en el sube vídeos posando con Lamborghinis, billetes de 500€ y mujeres con tetas de silicona.

Paquito está convencido de haber alcanzado el éxito. Se ha forjado a sí mismo. Su último TikTok dice: “Yo era cajero de supermercado y ahora gano 20.000€ al mes, ¿tú qué excusas pones?”. Espera impaciente las respuestas de sus viejos compañeros de clase y descubre que se ríen de él y lo llaman loser. Paquito no lo entiende, se ha tatuado todo el cuerpo y ahora tiene abdominales, hasta se ha desplazado a Puerto Banús para grabarse al lado de un Lambo.