Borja Escalona afirma haber sido agredido, pero no consigue que nadie le crea

Borja Escalona, el polémico creador de contenido, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales esta semana, y nuevamente, no por razones positivas. Y es que hace unos pocos días, Escalona publicó un vídeo en el que denuncia haber sido víctima de una brutal agresión a la salida de un restaurante, lo que ha desatado una ola de comentarios y escepticismo entre los usuarios de las redes.

En el vídeo, que rápidamente se hizo viral, Borja Escalona aparece con un pañuelo en la nariz, aplicándose hielo en la mandíbula y con un ojo morado. Según su relato, fue atacado por cuatro individuos que le exigieron pedir disculpas públicamente por intentar nuevamente realizar un sinpa, una práctica que consiste en comer sin pagar, bajo la excusa de promocionar el local.

"Me han cogido por detrás, me han obligado a pedirle perdón, todos grababan con sus móviles mientras yo les decía: 'Tío, no me hagáis pedirle perdón, que esto es un juego, forma parte del show'. Pero eran cuatro morlacos enormes", comenta Escalona en el vídeo, visiblemente afectado y con voz temblorosa.

La historia continúa con Escalona describiendo cómo fue atacado en un callejón cercano al restaurante, donde según él, los agresores le propinaron una paliza mientras dos de ellos compraban mecheros y cervezas en un establecimiento cercano. "Al llegar al callejón... no sé de dónde venían los golpes, pero eran cuatro, cuatro personas", relata entre lágrimas.

Sin embargo, la reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente de incredulidad. La falta de señales evidentes de agresión, más allá de un ojo morado, y la reputación previa de Escalona, conocido por sus polémicas y su actitud despreciativa hacia los trabajadores de los establecimientos donde intenta realizar sus sinpas, han contribuido a que pocos den crédito a su versión de los hechos.