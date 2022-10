Continúa el escándalo del colegio mayor Elías Ahúja: los gritos de la residencia de chicas, su "disculpa" a los chicos y nuevos testimonios de antiguas alumnas

Aunque todo Internet se volcó en condenar los clips de vídeo de los gritos del colegio mayor Elías Ahúja, el tema ha adquirido una nueva dimensión con las declaraciones y las grabaciones de las chicas a las que iban dirigidos sus cánticos. Varias residentes han explicado que es una tradición habitual y mutua, y que no se sienten ofendidas por lo que consideran una broma sin ninguna intención seria. Pero la información revelada por otras antiguas residentes a través de las redes ha ayudado a comprender que lo que ocurre dentro del Elías Ahúja y el Santa Mónica es mucho más profundo de lo que parece.

En TikTok se ha hecho tremendamente viral una grabación de los cánticos que las chicas dedicaron a los chicos esa misma noche, y son muchos los que han señalado que ambos colegios mayores tienen la misma culpa en el asunto. Gracias a los testimonios de antiguos residentes y de personas que fueron entrevistadas para entrar en los colegios mayores, se ha podido comprender mejor la dinámica interna de ambas residencias estudiantiles, y de cómo la dirección de los centros podría tener, supuestamente y según las declaraciones publicadas en redes, mucho que ver con el comportamiento de sus residentes.

A pesar de que se trate solamente de unos cuantos jóvenes, casi en etapa adolescente, y por mucho que pueda tratarse de una simple broma que no refleja sus verdaderos pensamientos y opiniones, lo que sí está claro es que este tipo de discursos pueden hacer mucho daño a algunas personas, aunque no se tengan malas intenciones. Por lo tanto, es responsabilidad de las direcciones de los colegios mayores preocuparse de que este tipo de "tradiciones" no se celebren en sus centros, para asegurar que ninguno de los residentes sufra consecuencias negativas de forma inmerecida.