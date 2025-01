JUST FOR YOU

Cómo se asigna el número del DNI: ¿es cierto que algunos heredan los de personas fallecidas?

Hoy ahondamos en cómo se asigna el número del DNI, y en distintos mitos que existen en torno al tema. Además, te explicamos quién tuvo el DNI número uno y qué significa tu letra del DNI, para que resuelvas todos los misterios que acompañan al número que te ha tocado.