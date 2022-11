He creado una IA que genera comentarios de ex futbolistas reconvertidos en comentaristas y el resultado es espectacular

Es increíble la velocidad a la que avanza la Inteligencia Artificial. Hemos visto aplicaciones que generan imágenes a partir de descripciones como Dall-E o Stable Diffusion y ahora también IAs que piensan y escriben. He creado un bot de Inteligencia Artificial, le he pedido que analice millones de partidos de fútbol y que genere frases de ex futbolistas reconvertidos en comentaristas porque no saben qué hacer.

El resultado es espectacular, es imposible no reconocer a Iniesta, Casillas o Marchena entre sus sus palabras. Aquí unos ejemplos:

El míster tiene muy claro a lo que quiere jugar.

En un Mundial no hay rival pequeño.

Jugar en casa siempre es un plus.

Es un punto, no es una victoria, pero al final lo importante es sumar.

Los laterales tienen que abrir el campo.

El balón ha entrado y se ponen por delante en el marcador.

Está siendo un partido de mucho desgaste físico.

A los ingleses les gusta el fútbol directo.

Esto no está cerrado pero está claro que es más difícil darle la vuelta a dos goles que a uno.

Es un mediapunta que se mueve bien entre líneas.

El balón ha acabado en la red y eso ya sabemos lo que significa.

Con tanta humedad no es fácil jugar al fútbol.

Es una jugada muy rápida y no es fácil para el línea.

Es un mediocentro que destaca por su despliegue y circulación.

Introduciendo a un extremo, el míster seguramente buscará ensanchar el campo.

Un gol al final del primer tiempo al final siempre es un gol psicológico.

El entrenador seguro que no está contento con el resultado.

Ha recortado en el balcón del área y la alojado en el fondo de la red.

Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo.

Un mediocentro al que le gusta llegar al área.

Si el contacto es dentro del área, puede ser penalti.

El entrenador incide en salir tocando desde atrás.