Cristinini, Carolina Iglesias, Beatriz Luengo, Elesky y Elisawavess estarán en la ‘UPA Next Reveal Party’

Cristinini y Carolina Iglesias serán las presentadoras de la 'UPA Next Reveal Party' x Mahou, el evento en el que se dará a conocer a la nueva generación de actores de la serie 'UPA Next' de ATRESplayer Premium.

En concreto se tratará de un evento en directo que se podrá seguir desde el perfil oficial de ATRESplayer en Twitch el próximo jueves 14 de julio a partir de las 19:00.

Además de contar con la presencia de Cristini y Carolina Iglesias como maestras de ceremonias este encuentro contará también con la participación de Beatriz Luengo en representación de la primera generación de ‘Un paso adelante’, la pianista Elesky y la actriz de doblaje Elisawavess.

Aunque sin duda el momentazo de la noche será la revelación de los actores de la nueva generación de 'UPA Next'. Por fin le pondremos cara a los intérpretes que darán vida a los estudiantes de la academia de baile más famosa de la televisión.

Cristinini, una de las reinas indiscutibles de Twitch con más de tres millones de fieles seguidores que no se pierden sus directos en la red social, será la encargada de presentar la 'UPA Next Reveal Party' junto a Carolina Iglesias.

Una de las cómicas, podcasters y youtubers más influyentes del panorama actual será la otra encargada de presentar este evento. Carolina Iglesias es además fan reconocida de 'Un paso adelante' y obviamente no podía perderse este encuentro.

Junto a ellas, y en representación de la primera generación de 'Un paso adelante', estará presente Beatriz Luengo que volverá a dar vida al inolvidable personaje de Lola en 'Upa next'. Ella será la madrina de la 'UPA Next Reveal party' y la encargada de recibir con los brazos abiertos a la nueva generación de actores que participarán en la serie.

Además el evento contará con la participación de Elesky, una pianista y streamer con cerca de 150.000 seguidores en Twitch. Toca el piano desde los cinco años, aunque en sus directos también se atreve con el ukelele, la guitarra, la ocarina e incluso la voz. En la 'UPA Next Reveal Party' ejercerá junto a Elisawavess de portavoz de los seguidores, que podrán participar en el evento desde el chat de Twitch. Estará pendiente de todos los comentarios, peticiones y reacciones de la audiencia, y las transmitirá a las presentadoras en pleno directo.

Por su parte la encargada de escuchar y transmitir la voz del público del chat de Twitch será Elisawavess, una popular actriz de doblaje y locutora de publicad que cuenta con más de 350.000 seguidores en la plataforma.

¿Quiénes formarán parte de la nueva generación de 'UPA Next'? Para descubrirlo, no te pierdas la 'UPA Next Reveal Party' x Mahou el jueves 14 de julio a las 19:00 en el perfil oficial de Twitch de ATRESplayer.