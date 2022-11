Dalas Review sobre unos 'amigos': "Pretendían secuestrarme, matarme y descuartizarme"

Escribir sobre Dalas Review, por mucho que te tenga bloqueado en Twitter, siempre es divertido. Son vídeos a veces plomizos porque al canario le cuesta ser conciso en sus explicaciones, pero hay veces en las que suelta bombas tipo "los de Twitch me deben un millón de dólares y se la suda" en el minuto uno. Por supuesto, les va a demandar.

Pero el título de este último vídeo, donde cuenta lo de Twitch (y un tema que da para vídeo de por lo menos 50 minutos, seguro), es que Dalas no se encuentra bien desde hace tiempo. "Mi estado mental no es el mejor y por eso necesité una desconexión absoluta", y explica la causa: "A veces te cruzas con garrapatas emocionales", que acaban "haciéndote hacer cosas" en las que acabas "totalmente irreconocible hasta para ti mismo".

"Incluso si no quieres, te ves envuelto en situaciones y con personas tóxicas", insiste, en un tono similar al de otros vídeos, con exageraciones del tipo "hay gente que te puede cortar la cabeza impunemente" en actos que son "aleatorios", y que pueden suceder "sí o no". Al parecer, no habla en metáforas sino 100% real true story.

"El nivel de traiciones que he vivido últimamente ponen a mi ex al nivel de una santa, canonizada por la Iglesia". Para que diga eso tela, pero es que además asegura haber pasado "una depresión por culpa de unas garrapatas emocionales". Tanto es así que no quiere "conocer a gente nueva como amigos, solo a los que tengo ya en mi lista les voy a dar una oportunidad, pero no tengo nada claro el futuro".

"Es increíble la cantidad de gentuza que tenía infiltrada en mi vida, y estoy hablando de cosas nivel planear mi puto asesinato, sin exagerar". Mmm, what?? "Pretendían literalmente matarme. Sabían dónde vivo, y estaban planeando secuestrarme y descuartizarme". Poca risa, pero... ¿por qué denunciar en su canal de YouTube y no en las autoridades? Misterios.

"Cuando supe lo que se estaba tramando, que es diferente a no saber nada", reflexiona con mucha razón, "me volví más fuerte. Cualquier hombre que está a punto de perderlo todo ya no tiene nada que perder". Sí, suena a WTF, pero para él tiene todo el sentido del mundo.

"Estuvieron valorando precios de sicarios, cómo torturarme, cosas para que les metan en prisión", asegura, pero sin el habitual mensaje de 'conocerán la cárcel'. No sé, un poco raro, como eso de que algunos contenidos que hemos visto últimamente en su perfil de YouTube los hizo casi obligado: "En mi canal hice cosas que no quería hacer, eran lenguas bífidas hablando en mi oreja" (creo que se refiere a viperinas, pero vete a saber).

En cualquier caso: "Por eso os digo adiós: esa persona que he sido durante el último año y medio o dos años se acabó. No voy a volver a hacer contenido a menos que me apetezca. Tengo muchos proyectos, como Stardeos [...] Y me he dado cuenta de lo que no quiero en mi vida". Sigue el consejo de Dalas y haz lo mismo que él: para seguir con vida, deshazte de los asesinos que tengas a tu alrededor. Amén.