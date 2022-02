Los emoticonos deberían estudiarse en los colegios como la Lengua y la Literatura

Durante muchos años, algunos medios y personas han repetido todo tipo de mantras negativos sobre muchas de las formas de comunicarnos que hoy han terminado por convertirse en norma.

Internet era mencionado en noticias de televisión para hablarnos de sus peligros y de cómo iba a deformar todas las formas conocidas de cultura que teníamos. También dijeron del cine, que acabaría con el teatro. Y de la televisión, que acabaría con la radio. Y de internet, decía, que nos iba a hacer más tontos.

En el contexto español, el uso de WhatsApp es abrumador. En España, los datos de un CIS de 2016 confirmaban la fiebre por WhatsApp. Según dicho barómetro, el 70,2% de los españoles reconocía haber usado aplicaciones de mensajería instantánea en los últimos seis meses antes de la publicación del estudio.

Por tramos de edad, el porcentaje era casi siempre muy alto. El 100% de los españoles de entre 18 y 24 años dice haberlas utilizado en ese periodo. El dato va descendiendo según aumenta la edad, pero la bajada solo es significativa en los grupos de 55 a 64 años (67%) y de 65 o más años, entre los que solo un 20,2% las han utilizado y un 4% responde que no sabe qué son.

Obviamente, esta estadística cuestiona uno de de esos mantras que han sido lanzados durante años: los jóvenes sí leen y sí escriben. El tema es que no leen y escriben lo que los adultos esperaban que leyeran y escribieran. Y en muchas ocasiones, las herramientas que usan para comunicarse no son simplemente palabras. Usan memes, GIFs animados y cómo no, emoticonos.

Origen del emoticono

El origen etimológico de Emoticón es la mezcla entre “Emoción e Icono”. Aunque en abril de 1857, el ‘National Telegraphic Review and Operators Guide’ documentó el uso del número 73 en Código morse para expresar "amor y besos", lo cierto es que la noción moderna de emoticono fue establecida el 19 de septiembre de 1982 por el científico del cómputo estadounidense Scott Fahlman que propuso el uso de la secuencia de caracteres :-) en el asunto de un mensaje para indicar que el comentario contenía una broma.

La cuestión a preguntarse es: si algo que implica la conjunción de emociones e iconos, que sirve para sintetizar, diversificar y complejizar nuestra manera de comunicarnos, ¿cómo es posible que no se haya introducido masivamente en los colegios e institutos como parte del currículo asociado a la Lengua y Literatura?

Si el 100% de los jóvenes españoles hace uso de esta forma de comunicación, ¿no resulta razonable plantearse la urgente inclusión en el aula del estudio de la misma?

No hay que desdeñar la complejidad de los emoticonos. Tal y como indica en un estudio el Dr. Owen Churches de la Escuela de Psicología de la Universidad de Flinders en Adelaida, “los emoticonos son una nueva forma de lenguaje que estamos produciendo y para decodificar dicho lenguaje hemos producido nuevos patrones de actividad cerebral”.

Al parecer, cuando vemos un emoticono reaccionamos de forma similar a cuando vemos una expresión facial en una cara de verdad. Como también podíamos intuir, “los resultados sugieren que usar emoticonos aumenta la percepción de que nuestro mensaje es bienintencionado”.

Y sí los emoticonos matizan y suavizan amigablemente el contenido de los mensajes que enviamos, generando espacios digitales más afectivos y cuidadosos. No parece un tema menor, comunicativamente hablando, y hay motivos para desear que sean estudiados.

Joe Hale decidió traducir a emoticonos “Alicia en el País de las Maravillas” | Joe Hale

En Londres, una empresa llamada Today Translations decidió lanzar una oferta de trabajo en la que pedían expresamente un puesto para traducir emoticonos. La responsable de la compañía explicaba a los medios que “la traducción de emoticonos es en sí mismo es un campo emergente que necesita dotar de interpretaciones humanas a muchas de las diferencias culturales que generan éstos”.

De hecho, ha habido muchos debates y quejas a lo largo de los últimos años sobre si los emoticonos estaban representando en su totalidad la diversidad racial y sexual que hay en el mundo hoy en día.

Por último, si algún profesor que está leyendo esto se le ocurriera plantear el maniqueo debate de que “no podemos sustituir a Quevedo por los emoticonos”, siempre cabe sugerirle que siga la estela del artista e investigador Joe Hale, quién tradujo al lenguaje de los emoticonos 'Alicia en el País de las Maravillas', la novela de Lewis Carroll, dejando claro que “el lenguaje nunca es suficiente para decir lo que queremos decir”.