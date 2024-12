Entrevista a las creadoras de @ac2ality: "Buscábamos un medio de comunicación que inspirara, conectara y hablara nuestro lenguaje"

El emprendimiento puede parecer un desafío inalcanzable, pero las creadoras de @ac2ality, la cuenta de noticias más popular en TikTok en español, han demostrado que no hace falta ser experto para triunfar. Con millones de seguidores y una comunidad fiel, han convertido su pasión en un negocio rentable, posicionándose como referentes en el mundo del contenido digital.

Ahora, han decidido compartir su experiencia y conocimiento en su libro "Cómo emprender sin tener ni puta idea: 10 pasos para triunfar y vivir de lo que te gusta", una guía práctica para quienes sueñan con iniciar un proyecto propio.

En esta entrevista, las chicas de @ac2ality nos cuentan cómo nació la idea de escribir este libro y qué pueden encontrar los lectores en sus páginas. También nos desvelan cuál fue la inspiración inicial del proyecto, qué consejo le daríais a alguien que quiera comunicar temas actuales de manera eficaz en redes y que aprendieron al escribir el libro.

¿Cómo surgió la idea de publicar el libro 'Cómo emprender sin tener ni puta idea'?

Muchísimas personas nos preguntaban cómo lo habíamos logrado: cómo conseguimos vivir de lo que nos apasionaba y, sobre todo, cómo creamos un negocio sostenible y altamente rentable. Decidimos dar el paso y compartir los 10 pasos que seguimos para alcanzar el éxito.

¿Qué podemos encontrarnos en el libro?

En el libro encontrarás una guía práctica y estructurada para convertir tus ideas en un negocio sostenible y rentable. Y si aún no tienes una idea clara, no te preocupes: también te enseñamos cómo descubrirla. Además, incluimos ejemplos de empresas reales y casos prácticos que servirán de inspiración para dar forma a tu proyecto.

Para muchos ser su propio jefe o vivir de lo que les gusta es una utopía ¿Qué le diríais a los que piensan así?

A quienes piensan que ser su propio jefe o vivir de lo que les gusta es una utopía, les diríamos que esa percepción muchas veces viene de creencias limitantes o de no contar con una hoja de ruta clara. Es verdad que no es un camino fácil ni inmediato, pero con enfoque, planificación y perseverancia, es absolutamente alcanzable.

La clave está en: definir tus objetivos, prepararte y aprender, empezar con lo que tienes (no esperes a que todo sea perfecto, da el primer paso con los recursos a tu alcance) y adaptarte y persistir.

¿Hay alguna lección que hayáis aprendido al escribir este libro que no sabíais?

Definitivamente, escribir este libro nos enseñó muchas cosas, incluso lecciones que no esperábamos aprender. Una de las más importantes fue descubrir lo poderoso que puede ser poner nuestras experiencias y conocimientos en palabras. Esto nos hizo reflexionar sobre decisiones pasadas, entender mejor nuestro propio proceso y reafirmar el valor de compartir lo aprendido con otros.

También nos dimos cuenta de que, a menudo, subestimamos lo útiles que nuestras historias y errores pueden ser para otros. Al recopilar nuestras vivencias, entendimos que los momentos de fracaso o duda que enfrentamos no solo fueron importantes para nuestro crecimiento, sino que también son herramientas valiosas para quienes están iniciando su camino.

En resumen, escribir este libro no solo fue un ejercicio de compartir, sino también una experiencia de aprendizaje personal que nos ayudó a redescubrir y reafirmar los fundamentos de lo que hacemos.

¿Cómo nació la idea de crear @ac2ality y cuál fue su inspiración inicial?

Siempre decimos que este proyecto nació de una necesidad personal y profunda. Nos encontrábamos en un momento en el que los medios tradicionales no lograban conectar con nosotros. Sentíamos que hablaban desde una perspectiva distante, complicada y poco accesible, lo que nos hacía sentir fuera de lugar.

Queríamos algo diferente, algo que realmente resonara con nuestras inquietudes y nuestra forma de ver el mundo. Buscábamos un medio de comunicación que no solo informara, sino que también inspirara, conectara y hablara nuestro lenguaje: un lenguaje cercano, claro y auténtico, que representara nuestras realidades y desafíos cotidianos.

Nos dimos cuenta de que, si no encontrábamos ese espacio, teníamos que crearlo nosotros mismos. Así nació este proyecto, como una respuesta a esa necesidad, pero también como un acto de rebeldía creativa.

¿A qué desafíos os enfrentáis al hacer periodismo en redes sociales y cómo los superáis?

En redes sociales, las noticias se consumen al instante, y existe una enorme presión por ser los primeros en informar. Sin embargo, priorizamos la precisión sobre la velocidad. Nuestro enfoque es verificar los hechos antes de publicar, incluso si eso significa ir un poco más lento. Para lograrlo, contamos con un equipo ágil. Además, las rrss están inundadas de información, y destacar en medio de tanto ruido puede ser complicado. Para superar esto, nos enfocamos en crear contenido auténtico, visualmente atractivo y alineado con los intereses de nuestra audiencia. Además, usamos un tono cercano y humano que genera conexión y confianza. Por último, el algoritmo está en constante evolución, y eso afecta el alcance de nuestro contenido. Para adaptarnos, analizamos regularmente las métricas, experimentamos con nuevos formatos y diversificamos nuestra presencia en distintas plataformas para no depender de una sola.

¿Cuál ha sido vuestro video más impactante o viral y cómo lo vivisteis?

Nuestro video con más visitas empieza diciendo: "ESTALLA LA GUERRA EN UCRANIA". Después de casi 5 años haciendo esto, nos hemos dado cuenta de que a los jóvenes si les interesa la actualidad, la política. Tan solo no nos la contaban en nuestras plataformas de consumo ni en nuestro lenguaje.

¿Cómo elegís los temas para cubrir y cómo hacéis para mantener vuestro contenido relevante y accesible?

Para mantener nuestro contenido relevante, analizamos constantemente lo que está ocurriendo en tiempo real y priorizamos los temas que resuenan con las preocupaciones y los intereses de nuestra comunidad.

¿Qué consejo le daríais a alguien que quiera comunicar temas actuales de manera eficaz en redes?

Para comunicar temas actuales de manera eficaz en redes sociales, conoce bien a tu audiencia y utiliza un lenguaje claro y directo que conecte con sus intereses. Acompaña tus mensajes con contenido visual atractivo y formatos innovadores, como videos o infografías, para captar su atención. Sé auténtico, humano y aporta valor explicando el contexto o las implicaciones de los temas. Adapta siempre el contenido al momento y a las particularidades de cada plataforma para maximizar su alcance y relevancia.

Cómo emprender sin tener ni puta idea

Con unos cincuenta mil seguidores en TikTok —o sea, cuando prácticamente acabábamos de empezar nuestro proyecto—, Gabi y Dani decidieron empezar la visualización conjunta de su idea.

