FromSoftware sorprende con Elden Ring Nightreign: una nueva entrega con mecánicas inéditas

FromSoftware sigue expandiendo los límites de su universo con el anuncio de Elden Ring Nightreign. La noticia se dio a conocer durante The Game Awards 2024, dejando claro que no se trata de un contenido adicional del aclamado Elden Ring, sino de una nueva entrega que introduce mecánicas inéditas y un enfoque completamente diferente.

El avance de Elden Ring Nightreign mostró un escenario oscuro y opresivo, característico de los títulos de FromSoftware, pero con una diferencia crucial: los jugadores ahora podrán escalar paredes, una mecánica que abre nuevas posibilidades en términos de exploración y combate. Este cambio marca un giro significativo en la jugabilidad, ampliando las formas de interactuar con el entorno. La desarrolladora ha dejado claro que este título no es una continuación directa de la historia original. En lugar de ello, busca ofrecer una experiencia fresca, manteniendo la esencia de desafío y exploración que ha caracterizado al universo de Elden Ring.

En una jugada que pocos esperaban, FromSoftware también confirmó que Nightreign incluirá un modo cooperativo survival, diseñado para que los jugadores enfrenten juntos los peligros del nuevo mundo. Esta modalidad representa un enfoque más social y estratégico, alejándose de la narrativa solitaria que predominaba en el título original.

Aunque por ahora no hay una fecha de lanzamiento precisa, se ha confirmado que el juego verá la luz en 2025. La noticia llega en un momento crucial para FromSoftware, cuya expansión continúa generando expectativas tras el éxito de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring.

Con este anuncio, la compañía reafirma su intención de explorar el vasto universo que ha creado, ofreciendo nuevas formas de jugar y manteniendo a los fans emocionados por lo que vendrá. Si disfrutaste de las Tierras Intermedias y todo lo que ofreció el juego original, Elden Ring Nightreign promete ser un nuevo capítulo que llevará la experiencia a otro nivel.