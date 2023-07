El fundador de Kick revela que ofrecerán hasta 100 contratos de un millón de dólares

Después de firmar contratos millonarios con xQc y Amouranth, parece que Kick tiene pensado seguir ofreciendo grandes cantidades de dinero a aquellos streamers que deseen trasladarse a esta nueva plataforma. Esto es algo que ha revelado el propio cofundador de Kick a través de Twitter, donde asegura que "los mejores días del streaming están todavía por venir", motivo por el que está seguro de que Kick conseguirá "liderar el camino" hacia una nueva era.

Pero, aunque se ha mostrado tan optimista con Kick, parece que algunos usuarios no creen que las cosas vayan a salirle tan bien, motivo por el que no han dudado en darle su opinión. Y, entre ellos, uno ha señalado que ha sido un error que firmaran con xQc por una cantidad tanalta, porque este hace más directos "en Twitch que en Kick". Aun así, esto no ha hecho cambiar de opinión al cofundador de Kick, quien le ha respondido asegurándole que no solo no ha sido un error, sino que van a seguir ofreciendo grandes contratos a los streamers. Por ello, ha revelado que tienen pensado firmar contratos de un millón de dólares con 100 personas; y otros mil contratos de 100.000 dólares

Sin duda, Kick continúa muy enfocado en atraer a la mayoría de los creadores posibles. Por ello, ha vuelto a recordar que quieren ofrecer un pago justo a todos los streamers que se esfuerzan por crear contenido dentro de su plataforma, algo que en su momento ya atrajo a miles de usuarios, quienes se registraron en masa tras conocer esta oferta.

Aun así, tal y como señaló Ibai hace unas semanas, parece que Kick continúa sin triunfar dentro de la comunidad hispanohablante, donde no han conseguido convencer a ningún streamer grande para que firme un contrato con ellos. Pese a que hubo un tiempo en el que parecía que había varios creadores valorando la posibilidadde abandonar Twitch para irse a Kick, parece que por ahora la plataforma morada ha conseguido mantener a todos los streamers hispanohablantes.

Por tanto, habrá que ver si estos nuevos contratos que tienen entre manos consiguen convencer a más personas o si, por lo contrario, seguirán sin ponerse al nivel de Twitch.