NO CONVENCE

Ibai, sobre el fracaso de Kick en la comunidad hispanohablante: "Empieza a tener aroma a Mixer"

Pese a que parecía que Kick quería venir a romper con todo, la comunidad hispanohablante no ha querido abrirle la puerta a esta nueva plataforma de streaming. Por ello, Ibai no ha dudado en considerar que esta ha fracasado después de no haber convencido a ningún streamer grande.