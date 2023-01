Un hombre consigue subir las escalones de Rocky después de quedar paralizado en un accidente

Un hombre al que le dijeron que nunca volvería a caminar fue aclamado como un "Rocky de la vida real" después de escalar los 72 escalones famosos de la exitosa película en Philadelphia en 2021. Sylvester Stallone dijo que el espíritu de Chase Friedman era "increíble" después de desafiar el devastador diagnóstico.

Chase resultó gravemente herido en un extraño accidente después de una fiesta de Nochevieja en 2021. Al ir a cepillarse los dientes a la mañana siguiente, se resbaló en el baño, se estrelló de cabeza contra el lavabo y perdió toda sensibilidad debajo de los hombros.

Una resonancia magnética reveló que se había lesionado la médula espinal desde las vértebras cervicales C4 a C7, cerca de la parte superior de la columna. Los médicos advirtieron a este joven de Los Ángeles que pasaría el resto de su vida en silla de ruedas. "Fue aterrador, pero también había mucha incertidumbre. Así que me aferré a eso", dijo el joven de 26 años.

"Los médicos dijeron que no sabían si volvería a caminar, pero para mí eso significaba que no sabían que no podía. No quería ser solo una cabeza por el resto de mi vida".

Contra todo pronóstico, después de pasar cuatro meses en fisioterapia intensiva, Chase logró su gigantesco objetivo. Dos años después del después del accidente, puede caminar "normalmente" e incluso espera correr una carrera de 5 km.

Nadie creía que pudiera hacerlo

"Me puse tres objetivos: quería poder voltear a alguien con mi dedo medio, quería subir los escalones de Rocky en la entrada del Museo de Arte de Filadelfia y quería patear a mi compañero en las bolas. Y en cuatro meses pude hacer los tres, que fue la sensación más increíble", dijo Chase que añadió "Porque nadie creía que pudiera, excepto yo. Sylvester Stallone incluso me llamó Rocky de la vida real en su Instagram".

Chase recordó el momento en que se despertó en el hospital y no podía mover su cuerpo. "No podía sentir nada en mi piel, pero extrañamente podía sentir una sensación en mis músculos debajo", dijo.

Al día siguiente, se sometió a una cirugía de fusión espinal de ocho horas que involucró la colocación de 10 tornillos en el cuello en un intento por estabilizar la espalda. Pero aunque las primeras 36 horas en el hospital fueron "puro miedo" para Chase, inmediatamente se concentró en mejorar.

A las dos semanas fue trasladado a un centro especializado en lesiones medulares, donde inició una rigurosa rehabilitación.

Y comenzó a buscar sillas de ruedas eléctricas porque los médicos aún no creían que pudiera caminar. Cada día, Chase intentaba levantar su pierna, ayudado por un arnés que lo sujetaba al techo.

Intentaría mover las piernas o haría que un fisioterapeuta las moviera para recordarle al cuerpo cómo es caminar. A fines de febrero pudo caminar un par de pasos sin ayuda por primera vez.

Se fijó el objetivo de subir los 72 escalones que se hicieron famosos en las películas de Rocky y el 20 de marzo de 2021 lo hizo. Chase dijo: "Subí todos ellos y fue la experiencia más increíble de mi vida. Cuando llegué a la cima, sentí que había completado un desafío que todos pensaban que era imposible excepto yo. Pero sabía en mi corazón que iba a poder hacerlo".