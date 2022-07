Un hombre regresa a la isla tropical en la que se pasó 29 años viviendo sólo

El náufrago japonés Masafumi Nagasaki, de 87 años, que pasó 29 años en una isla desierta antes de que el gobierno de Japón lo obligara a irse, regresó a su hogar paradisíaco el 16 de junio para un último adiós.

Este ermitaño japonés fue el único habitante de la isla Sotobanari durante casi tres décadas, que tiene solo un kilómetro de ancho y se encuentra en el archipiélago de Okinawa, cerca de Taiwán.

Se dice que el hombre de 87 años fue fotógrafo antes de huir de la civilización para acabar en la isla, diciendo que quería vivir solo el resto de su vida.

Su historia dio la vuelta al mundo cuando un pescador local lo descubrió tirado en la playa casi inconsciente en 2018.

Cuando las autoridades lo observaron, informaron que se veía débil y frágil, y el gobierno japonés lo obligó a regresar a la civilización.

El 16 de junio, después de cuatro años de vivir en la ciudad de Ishigaki, decidió volver a casa. Pero el grupo responsable de devolverlo dijo que su estancia en la isla probablemente sea temporal ya que apenas puede cuidar de si mismo.

Habia sido descubierto anteriormente por un explorador español

El ermitaño de la isla ya había sido descubierto por el explorador español Álvaro Cerezo, quien documenta a los náufragos de la isla pero decidió mantener la vida de Nagasaki en secreto para proteger su privacidad.

Desde 2018, Nagasaki luchó en Ishigaki tratando de adaptarse a la sociedad moderna. Después de cuatro largos años en la civilización, no pudo hacer amigos fácilmente debido a su largo período de aislamiento.

"En una sociedad por excelencia como la japonesa, casi nadie podía entender su forma de vida excéntrica o su deseo extremo de vivir desnudo en una isla desierta", dijo Cerezo.

"Como resultado, la mayoría de la gente en su vecindario lo miraba con desprecio y un poco de miedo". También ha pasado mucho tiempo aislado debido al Covid-19, pasando tiempo en una pequeña habitación en lugar de la isla donde pasó los últimos 29 años.

Si hubiera estado viviendo allí en lugar de verse obligado a regresar a una ciudad durante la época de la pandemia, no habría estado en riesgo de contraer la enfermedad.

Después de cuatro años de intentar adaptarse a la vida moderna, decidió regresar a su isla, con la ayuda de Cerezo, el explorador español que lo descubrió.

Tan pronto como la compañía de Cerezo, Docastaway, le dijo a Nagasaki que podría regresar, rompió en llanto.

"Convencer a las autoridades no fue difícil. No les importaba mientras la salud de Nagasaki estuviera bien", dijo Cerezo. "Por supuesto, no mencionamos nada de su deseo de quedarse para siempre en la isla hasta su muerte. Solo les preguntamos si podía quedarse allí por un tiempo", sentenció.

Masafumo dijo que quiere morir por un tifón, para que nadie pueda intentar salvarlo. Agregó que no quiere ser una molestia para nadie en la muerte.

El ermitaño no cree en la vida después de la muerte, llamándola el "final completo" y agregando que no hay "nada más perfecto".

