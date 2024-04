Instagram difuminará las imágenes con desnudos que sean enviadas a menores de edad

Durante las últimas horas, Instagram ha anunciado que tomará una nueva medida para proteger a los usuarios menores de edad de las estafas sexuales y de los acosadores. Esta medida viene motivada por el aumento de casos de este tipo de prácticas en la red social perteneciente a Meta.

La medida en cuestión se encargará de detectar y difuminar automáticamente todas aquellas imágenes enviadas a menores de edad que contengan desnudos y/o algún tipo de contenido sexual. Una decisión muy aplaudida, ya que son muchos los usuarios menores de 18 años que reciben este tipo de imágenes o vídeos.

"La función está diseñada no sólo para proteger a las personas de ver desnudos no deseados en sus mensajes directos, sino también para protegerlos de estafadores que pueden enviar imágenes de desnudos para engañar a las personas para que envíen sus propias imágenes a cambio", explicaron desde Instagram. También han avisado de que la medida entrará en vigor a nivel mundial y han explicado que los usuarios menores de edad recibirán una notificación para activarla o no.

Además, las imágenes con desnudos les llegarán con una advertencia del contenido, por lo que podrán decidir si, finalmente, quieren o no visualizarlo. Por otro lado, los usuarios que envíen este tipo de contenidos recibirán una advertencia que les recordará que tienen que tener cuidado con enviar contenido sensible de estas características.