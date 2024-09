Instagram y el error que ha eliminado miles de Stories archivados

Hace ya muchos años que las Stories de Instagram se convirtieron en la herramienta más utilizada de la app. En un inicio la red social dependía solo de las publicaciones estándar, pero tras el fallido intento de compra de Snapchat por la aquel entonces Facebook, decidieron tomar otro camino y simplemente copiar la función de las publicaciones efímeras. En plena era de TikTok y los vídeos cortos suena casi hasta arcaico, pero hubo un momento en el que las Stories estaban en todos lados. ¿Os acordáis de los Fleets de Twitter? Hasta los actuales estados de WhatsApp funcionan así.

Todo esto viene a decir que, durante muchos años, la gente ha estado volcando su vida digital en esas Historias. Y, aunque pasadas 24 horas desaparecían, el archivo personal seguía accesible para cualquiera que quisiera echarle un ojo. Era una buena manera de recordar tu propio camino sin tener que dejarte completamente expuesto al paso del tiempo de forma pública. Y decimos "era" porque Meta ha tomado la decisión de cortar por lo sano y eliminar ese archivo.

"Esta Historia ya no está disponible. Debido a un problema técnico, esta Historia ya no está disponible. Aunque ya hemos arreglado este problema, no podemos restaurar tu Historia. Las Historias afectadas por este problema se eliminarán automáticamente de tu archivo en julio de 2025". Con este mensaje se informa a los usuarios del ¿error? que les ha afectado y del fúnebre futuro de su contenido. Además, muchos usuarios están reportando que sus vídeos se han convertido en meras fotografías, eliminando parte de sus recuerdos. Algunas personas están recomendando descargar todo el archivo a través de la configuración de Instagram, mientras los hay que abogan por crear su propio backup local, tal y como se hacía antes de la llegada de las redes sociales.